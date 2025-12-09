Kiseli kupus može da ostane hrskav i ukusan sve do leta, samo dodajte ovaj jeftin sastojak 

Postoji način da vaš kiseli kupus ostane isti sve do leta. Ubacite malo vinobrana u određenom trenutku i produžićete mu rok.

Kiseli kupus može postati i deo vaše letnje trpeze. Dodajte vinobran, produžava rok trajanja, a ukus i kvalitet kupusa ostaje sve do letnjih vrućina.

Kiseli kupus je nezaobilazan u našim domovima tokom zime, ali svi znamo da je njegov rok trajanja ipak ograničen. Ipak, postoji način da vaš kupus ostane svež, ukusan i hrskav čak do leta. Eve u čemu je tajna.

Zašto vinbran?

Vinbran je konzervans koji se tradicionalno koristi u pravljenju vina. Dodavanjem vinbrana, fermentacija se stabilizuje, sprečava se kvarenje i dalje kiseljenje kupusa. Ovaj trik produžava rok trajanja, a ukus i kvalitet kupusa ostaji isti mesecima.

Kako se koristi?

Kada primetite da je vaš kupus krenuo da fermentiše, evo šta treba da uradite:

Kesicu vinbrana rastvorite u malo mlake vode. Sipajte rastvor direktno u bure s kupusom. To je sve. Ovo će stabilizovati i usporiti proces fermentacije, a kupus ostaje svež i hrskav čak i tokom toplijih meseci.

Važno je da vinbran ne dodate prerano, jer ako ga stavite pre početka fermentacije postoji mogućnost da se kupus uopšte neće ukiseliti do kraja.

Pored vinobrana, redovno proveravajte i nivo tečnosti u buretu. Ako primetite da je smanjena, dodajte blago posoljenu vodu da listovi uvek budu prekriveni.

Sa samo jednom kesicom vinbrana, vaš kiseli kupus može postati i deo letnje trpeze. Probajte ovaj trik i uživajte u ukusu tokom cele godine!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com