Kiseli kupus može da ostane hrskav i ukusan sve do leta, samo mu dodajte ovaj jeftin sastojak 

Zamislite kiseli kupus iz svog bureta na letnjoj trpezi. Sve što vam treba je vinobran koji pomaže da se kiseljenje stabiliše.

Kiseli kupus može postati i deo letnje trpeze, da ostane hrskav i ukusan sve do leta. Ovaj trik produžava mu rok trajanja, a samo vam je potreban jedan jefini sastojak.

Kiseli kupus je nezaobilazan u našim domovima tokom zime, ali svi znamo da je njegov rok trajanja ipak ograničen. Ipak, postoji način da vaš kupus ostane svež, ukusan i hrskav čak do leta. Evo u čemu je tajna.

Zašto vinbran?

Vinbran je konzervans koji se tradicionalno koristi u pravljenju vina. Dodavanjem vinbrana, fermentacija se stabilizuje, sprečava se kvarenje i dalje kiseljenje kupusa. Ovaj trik produžava rok trajanja, a ukus i kvalitet kupusa ostaji isti mesecima.

Kako se koristi vinobran?

Kada primetite da je vaš kupus krenuo da fermentiše, evo šta treba da uradite:

Kesicu vinbrana rastvorite u malo mlake vode. Sipajte rastvor direktno u bure s kupusom. To je sve. Ovo će stabilizovati i usporiti proces fermentacije, a kupus ostaje svež i hrskav čak i tokom toplijih meseci.

Važno je da vinbran ne dodate prerano, jer ako ga stavite pre početka fermentacije postoji mogućnost da se kupus uopšte neće ukiseliti do kraja.

Pored vinobrana, redovno proveravajte i nivo tečnosti u buretu. Ako primetite da je smanjena, dodajte blago posoljenu vodu da listovi uvek budu prekriveni.

Uz samo jednu kesicu vinbrana, vaš kiseli kupus može postati i deo letnje trpeze. Probajte ovaj trik i uživajte u ukusu tokom cele godine!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com