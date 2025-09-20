Kiseli kupus trajaće vam sve do leta, ako u bure dodate samo jednu stvar

Kiseli kupus je nešto bez čega zima ne može da počne

Da bi vam kiseli kupus potrajao do leta, trebalo bi da obratite pažnju na nekoliko stvari.

Posle nekog vremena možete primetiti kako kiseli kupus počinje da se kvari, iako ga je ostalo još mnogo u buretu. Međutim, ako budete pratili ove korake, nećete morati da ga bacate.

Ako primetite povećano penušanje zakiseljene vode, potrebno je da u bure dodate 5 do 19 grama vinobrana.

Postoji i drugi način kako možete spasiti kupus, i on je proveren.

Potrebno je:

Nasuti 4% soli u neku kantu, na primer od 10 litara, 400 grama soli, pa nalivati tako dok se ne naspe za šaku iznad gornjeg sloja. Prebaciti kupus iz prethodnog bureta, pritisnuti da ne plivaju glavice. Kupus ređati kako raste. Nema pretakanja, jer nema potrebe da se pretače na taj salinitet. Zatim se so u kanti dobro razmuti.

Kad to sve uradite, važno je da se bure sa kupusom prebaci u podrum u koji ne dopire dnevna svetlost. Samo tako ćete kiseli kupus sačuvati do leta.

(superzena.b92.net)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com