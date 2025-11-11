Kiseli kupus vam je preslan? Samo dodajte ovo u bure i rešićete problem, nije krompir

Kiseli kupus vam je preslan? Ubacite šargarepu ili zeleni paradajz u bure – zaboravite krompir, ovo stvarno radi.

Kiseli kupus vam je preslan? Samo ubacite ovo u bure i rešićete problem – i ne, nije krompir. Zaboravite na bake koje su stavljale krompir da “povuče so” – postoji jednostavnije i efikasnije rešenje. Ubacite nekoliko listova svežeg kupusa direktno u bure. Oni će upiti višak soli i ublažiti ukus bez narušavanja fermentacije. Ovaj trik ne menja aromu, a može spasiti celu turu kiselog kupusa od preterane slanoće.

Bez brige, rešenje za suviše slan kiseli kupus postoji

Prilikom kiseljenja kupusa dodaje se so ali se često dešava da se pretera. U takvim situacijama većina domaćica hladnom vodom ispira listove kupusa pre pripreme sarme ili podvarka kako bi se rešila viška soli.

Ima i onih koji stavljaju očišćen krompir u kacu sa kiselim kupusom kako bi pokupio višak soli. Problem je što krompir so skuplja prilikom kuvanja pa ako ga stavite sirovog malo toga ćete rešiti.

Savet iskusnih domaćica

Ali, bez brige rešenje za suviše slan kiseli kupus postoji. Kako savetuju iskusne domaćice dovoljno je da u kacu sa kupusom ubacite šargarepu i zeleni paradajz koji će apsorbovati višak soli iz rasola i kiselog kupusa.

U zavisnosti od veličine bureta ili kace odnosno količine kiselog kupusa potrebno je dodati oko 2 kg očišćenje šargarepe. Takođe i isto toliko opranog zelenog paradajza koji treba da se izbuši viljuškom kako bi lakše upio višak soli iz bureta.

Ukoliko ni ovo ne pomogne, uvek vam ostaje dobri, stari način ispiranja listova kupusa u hladnoj vodi koja će izvući višak soli. Ovaj postupak ponavljate sve dok ne dobijete optimalno slan ukus kiselog kupusa.

Takođe, povedite računa koliko soli i začina dodajete u mleveno meso. To imajte u vidu jer će pirinač iz fila za sarmu takođe uputi deo viška soli.

Ako vam se bure s kupusom „otelo kontroli“ i kiseli kupus vam je preslan, ne paničite – rešenje je jednostavno, a nije krompir. Sveža šargarepa ili zeleni paradajz može da uravnoteži ukus bez narušavanja fermentacije. Stari trikovi nekad ne rade, ali ovaj provereno spašava stvar. Kupus kupusu – ali svež spašava kiseo.

