Kiseli kupus vam propada? Ubacite samo 1 namirnicu u bure i ostaće čvrst i preukusan do juna

Kvarenje kiselog kupusa sprečava jedna zaboravljena namirnica. Saznajte kako da zaustavite kvarenje i sačuvate glavice čvrstim do juna.

Kvarenje kiselog kupusa: Ubacite samo jednu stvar u bure i ostaće čvrst do juna

Džaba ste merili so i ribali bure ako niste znali za ovaj trik. Čim udari „lažno proleće“, kiseli kupus počinje da se raspada, a rasol dobija onaj neprijatan miris kvarenja. Hemija tu ne pomaže. Godinama sam bacala cele ture zimnice, sve dok nisam saznala za jednu prirodnu namirnicu koja bukvalno „zamrzava“ kvarenje i čuva listove čvrstim sve do juna.

Zašto se zapravo dešava kvarenje kiselog kupusa?

Kvarenje kiselog kupusa nastaje usled prodora vazduha, nedovoljne koncentracije soli ili pretoplog podruma. Kada štetne bakterije nadvladaju one dobre, mlečne, listovi gube strukturu, postaju sluzavi i menjaju miris. To je znak da je proces kiseljenja otišao u pogrešnom smeru i da zimnica više nije za jelo.

Tajna namirnica koju su naši stari čuvali kao zlato

Zaboravite na hemijske konzervanse i vinobran ako želite pravi, domaći ukus koji ne peče za jezik. Postoji jedna stvar koju uvek ubacim u bure onog trenutka kada kupus dostigne idealnu kiselost. Reč je o svežem korenu rena.

Ren nije tu samo zbog arome, iako mu daje onaj prepoznatljiv „šmek“. On je prirodni antiseptik. Njegovi ljuti sastojci bukvalno zaustavljaju dalje kiseljenje i ne dozvoljavaju kupusu da se „upali“ čak i ako proleće porani.

Kako pravilno dodati ren da bi trik uspeo?

Nemojte ga samo baciti preko vrha kao da je začin. Ako želite da radi, uradite ovako:

Nabavite ljut koren rena, čvrst i bez oštećenja.

Očistite ga i rasecite uzduž na deblje trake (kao pomfrit).

Gurnite te komade duboko između glavica, skroz do dna i na sredinu bureta.

Na bure od 60 litara, tri veća korena su mera koja garantuje uspeh

Ovo su kardinalni propusti koji uništavaju bure

Džaba vam najbolji ren ako pravite ove tri greške koje viđam svake zime kod ljudi koji misle da se kupus „sam kiseli“:

Vazduh je neprijatelj: Svaki put kad izvadite glavicu, pritisnite ostatak tako da raso uvek prekriva kupus bar za tri prsta.

Prljav kamen: Ako koristite kamen za pritiskanje, on mora biti čist kao apoteka. Ako se na njemu uhvati skrama, ona inficira celo bure za 24 sata.

Temperatura: Ako vam je podrum topliji od 10 stepeni, kupus će propasti bez obzira na sve. Tu nastupa ren kao „kočnica“.

Brza rešenja za muke sa kupusom (Šta vas najviše muči)

1. Šta ako je raso već postao gust i sluzav?

Istočite trećinu rasola, zamenite ga čistom vodom u kojoj ste razmutili 3% soli i obavezno ubacite ren. On će „preseći“ tu sluz i zaustaviti dalje propadanje listova.

2. Da li će ren promeniti ukus sarme?

Neće na loše. Raso postaje bistriji i dobija blagu, prijatnu oštrinu. Listovi ostaju toliko čvrsti da se sarma ne raspada čak ni kada je podgrevate treći put.

3. Može li da posluži onaj ren iz tegle?

Nikako. Treba vam isključivo svež koren. Konzervirani ren iz prodavnice je termički obrađen i nema ona eterična ulja koja ubijaju bakterije u buretu.

Priznajte, da li ste i vi ove godine rizikovali sa vinobranom ili verujete samo prirodi? Ako imate neku „haos situaciju“ u buretu, pišite u komentarima – rešićemo je zajedno pre nego što bude kasno.

Pre nego što zatvorite podrum večeras, proverite temperaturu i stanje rasola. Ako primetite i najmanju promenu mirisa, znate šta vam je činiti – jedan koren rena je mala investicija za zimnicu koja traje do leta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com