Klasična pileća supa postaje neprepoznatljivo ukusna uz samo jedan sastojak

Klasična pileća supa je jelo koje svi volimo, ali retko razmišljamo kako da je podignemo na viši nivo. Dodavanjem samo jednog sastojka, ona postaje neprepoznatljiva – bogatija, mirisnija i daleko zanimljivija.

Zašto baš ovaj sastojak?

Klasična pileća supa obično se oslanja na šargarepu, celer, peršun i meso. Ali kada u nju dodate đumbir, dobijate potpuno novu dimenziju ukusa. Njegova blaga ljutina i svež miris unose toplinu i energiju u supu, čineći je savršenom ne samo za hladne dane, već i za trenutke kada želite da se osvežite.

Kako se koristi?

Ne treba Vam mnogo – par tankih kolutova svežeg đumbira ubacite u šerpu dok se supa krčka. On se lagano oslobađa, spajajući se sa pilećim mesom i povrćem. Rezultat je supa koja ima dubinu i slojevitost, a opet ostaje nežna i poznata.

Ako vam ostane pečene piletine, samo je iseckajte. Takođe možete prethodno skuvati pileći file ili batake i koristiti to meso, ili ga možete kuvati na tradicionalan način zajedno sa ostalim sastojcima.

Sastojci (za 6 porcija):

2 kašike maslinovog ulja

1 mali crni luk, iseckan

3 kašike svežeg rendanog đumbira (komad od oko 12 cm)

3 čena belog luka, sitno iseckana

2 konzerve pilećeg bujona sa smanjenim sadržajem soli (2 × 950 ml)

2 srednja paškanata, oljuštena i isečena na kriške (oko 2 šolje)

1 srednja repa, oljuštena i isečena na kriške (oko 1,5 šolje)

2 srednje šargarepe, oljuštene i isečene na kriške (oko 2 šolje)

2 stabljike celera, tanko isečene (oko 1 šolja)

3/4 kašičice soli

4 šolje iseckane kuvane piletine (od oko 1,2 kg pečene piletine)

1/2 šolje smrznutog graška

6 mladih lukova, tanko isečenih (oko 1 šolja), prepolovljenih.

Priprema:

U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednjoj vatri, dodajte crni luk, beli luk i đumbir i kratko propržite 1-2 minuta, dok ne zamirišu.

Zatim sipajte pileći bujon, dodajte paškanat, šargarepu, celer, repu i pola kašičice soli, prokuvajte, smanjite vatru i kuvajte 15–20 minuta, dok povrće ne omekša.

Zatim dodajte iseckanu piletinu, grašak i većinu iseckanog mladog luka i kuvajte još 3–4 minuta, dok se sve ne zagreje.

Na kraju, pospite supu preostalim mladim lukom.

Bonus savet

Ako želite da supa bude još lekovita i okrepljujuća, dodajte đumbir zajedno sa malo limunovog soka pred kraj kuvanja. Ovaj spoj ne samo da osvežava, već i jača imunitet – prirodno, bez komplikacija.

Klasična pileća supa je jelo koje svi znamo, ali uz đumbir postaje nešto što se pamti. Probajte već danas i otkrijte kako jedan mali sastojak može da promeni sve.

