Knedle mekane kao duša: Mala caka da uvek budu savršene, a da se ne raspadnu u supi

Dosadilo vam je da se knedle za supu raspadaju ili budu tvrde? Evo male cake uz koju uvek ispadnu mekane kao oblak, baš kao kod bake.

Foto: RitaE/pixabay.com

Tajna savršene supe su knedle koje se tope u ustima. Uz ovaj trik više nema promašaja – biće vam savršene svaki put!

Ove domaće knedle savršeno upotpunjuju svaku supu – lagane su, mekane i prozračne. Priprema je jednostavna, ali zahteva pažnju u odnosu između griza i tečnosti kako bi bile idealne teksture: ni tvrde, ni gnjecave.

Uz nekoliko trikova, svaka će ispasti savršeno!

Sastojci

Za knedle:

  • 1 jaje
  • 8 kašika griza
  • 4 kašike ulja (ili 2 kašike masti)
  • prstohvat soli

Po želji za serviranje:

  • seckani peršun
  • malo mlevenog bibera

Priprema

1. Priprema smese

U manjoj posudi umutite jaje sa prstohvatom soli dok postane penasto.

Dodajte ulje (ili mast) i polako umešajte griz.

Mešajte dok ne dobijete glatku, gustu, ali ne previše tvrdu smesu.

2. Odmaranje smese

Ostavite pripremljenu smesu da odstoji 5–15 minuta, kako bi griz upio tečnost i nabubrio.

Smesa treba da se zgusne, ali i dalje bude meka.

Ako je previše retka – dodajte još malo griza; ako se kasnije raspadaju, takođe dodajte još griza.

3. Kuvanje

U dubljem loncu zagrejte supu do laganog ključanja – ne sme da vri previše jako.

Kašičicu umočite u supu da se smesa ne lepi, zatim njome vadite male porcije smese i pažljivo ih spuštajte u ključalu supu.

Kuvajte 5–10 minuta, dok knedle ne isplivaju na površinu i ne omekšaju.

Nakon toga, ugasite šporet, poklopite lonac i ostavite ih da odstoje još nekoliko minuta – tako će postati još mekše i prozračnije.

4. Posluživanje

Knedle poslužite uz vruću supu.
Po želji pospite seckanim peršunom i malo bibera za dodatnu aromu.

Saveti:

  • Supa u kojoj kuvate knedle treba samo lagano da ključa – prejako vrenje može ih raspasti.
  • Ako želite posebno nežne knedle, koristite mast umesto ulja.
  • Knedle su najbolje odmah po kuvanju, ali mogu kratko stajati u supi bez gubitka teksture.

