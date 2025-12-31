Knedle mekane kao duša: Mala caka da uvek budu savršene, a da se ne raspadnu u supi

Dosadilo vam je da se knedle za supu raspadaju ili budu tvrde? Evo male cake uz koju uvek ispadnu mekane kao oblak, baš kao kod bake.

Tajna savršene supe su knedle koje se tope u ustima. Uz ovaj trik više nema promašaja – biće vam savršene svaki put!

Ove domaće knedle savršeno upotpunjuju svaku supu – lagane su, mekane i prozračne. Priprema je jednostavna, ali zahteva pažnju u odnosu između griza i tečnosti kako bi bile idealne teksture: ni tvrde, ni gnjecave.

Uz nekoliko trikova, svaka će ispasti savršeno!

Sastojci

Za knedle:

1 jaje

8 kašika griza

4 kašike ulja (ili 2 kašike masti)

prstohvat soli

Po želji za serviranje:

seckani peršun

malo mlevenog bibera

Priprema

1. Priprema smese

U manjoj posudi umutite jaje sa prstohvatom soli dok postane penasto.

Dodajte ulje (ili mast) i polako umešajte griz.

Mešajte dok ne dobijete glatku, gustu, ali ne previše tvrdu smesu.

2. Odmaranje smese

Ostavite pripremljenu smesu da odstoji 5–15 minuta, kako bi griz upio tečnost i nabubrio.

Smesa treba da se zgusne, ali i dalje bude meka.

Ako je previše retka – dodajte još malo griza; ako se kasnije raspadaju, takođe dodajte još griza.

3. Kuvanje

U dubljem loncu zagrejte supu do laganog ključanja – ne sme da vri previše jako.

Kašičicu umočite u supu da se smesa ne lepi, zatim njome vadite male porcije smese i pažljivo ih spuštajte u ključalu supu.

Kuvajte 5–10 minuta, dok knedle ne isplivaju na površinu i ne omekšaju.

Nakon toga, ugasite šporet, poklopite lonac i ostavite ih da odstoje još nekoliko minuta – tako će postati još mekše i prozračnije.

4. Posluživanje

Knedle poslužite uz vruću supu.

Po želji pospite seckanim peršunom i malo bibera za dodatnu aromu.

Saveti:

Supa u kojoj kuvate knedle treba samo lagano da ključa – prejako vrenje može ih raspasti.

Ako želite posebno nežne knedle, koristite mast umesto ulja.

Knedle su najbolje odmah po kuvanju, ali mogu kratko stajati u supi bez gubitka teksture.

