Knedle mekane kao oblaci: Uz ova 2 sastojka su uvek savršene i nikada se ne raspadaju u supi

Svaka domaćica kada krene da kuva nauči da pravi supu koja je poprilično jednostavna, ali knedle za supu umeju da budu komplikovane. Često ispadnu tvrde ili se raspadnu, ali u moru recepata za savršene knedle predlažemo vam jedan od najboljih. Uspeva iz prve, a tajna je u 2 sastojka!

Obavezno u smesu za knedle dodajte jogurt i istopljenu mast, jer će tako one biti mekane i neće se raspadati i lepiti. I još jedna stvar je bitna kod pripreme knedli, a to je jaje uvek mutite razdvojeno, a to znači belance i žumance zasebno.

Sastojci:

50 g kukuruznog brašna

40 g griza

80 ml jogurta

1/4 kašičice soli

prstohvat šećera

1 jaje

1 kašika masti

Priprema:

Odvojite žumance i belance, pa žumance umutite sa šećerom. Belanca posolite i umutite u čvrst šne, pa u njega dodajte žumance.

Lagano sjednite i sipajte jogurt, prosejano kukuruzno brašno i griz, istopljenu mast i lepo promešajte. Uzmite dve kašičice i stavite smesu između, pa oblikujte knedle.

Sipajte u supu i kuvajte.

Da li smesa mora da odstoji i koliko se dugo kuvaju?

Pored sastojaka, na krajnji ishod utiču i tehnike kuvanja. Knedle će biti savršene ako sledite ova tri saveta:

Nakon mešanja, obavezno pustite smesu da odstoji 10 do 15 minuta. Griz će upiti jogurt i postati kompaktniji, što garantuje da se knedle neće raspasti.

Koristite dve kašičice koje ste prethodno potopili u vruću supu. To će sprečiti lepljenje i pomoći vam da napravite idealan, gladak oblik.

Knedle sipajte u supu koja blago vri (tek što počne da struji), a ne u burno ključalu. Kuvajte ih lagano oko 5 do 7 minuta. Zna ćete da su gotove kada isplivaju na površinu.

Čestitamo, upravo ste savladali najteži korak u pravljenju supe!

Trik sa odvojenim mućenjem jaja, uz dodatak ova 2 sastojka – jogurta i masti, garantuje najlepše knedle za supu. Mekane, vazdušaste i uopšte se ne raspadaju!

Prijatno!

