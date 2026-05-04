Knedle vam se raspadaju ili budu gnjecave? Sve domaćice prave istu grešku, a evo u čemu je caka

Domaće knedle koje se ne raspadaju i nisu gnjecave - zapamtite jedno pravilo sa testom i supa će vam svaki put biti hit!

Ako vam se domaće knedle stalno raspadaju u loncu ili ispadnu gnjecave kao kaša, niste jedini. Većina domaćica pravi istu grešku još na samom početku, dok meša testo.

Dobra vest je da se sve rešava jednim potezom viljuškom i pravim trenutkom kada knedle ubacujete u supu.

Najveća greška zbog koje vam se domaće knedle raspadaju

Evo gde sve pada u vodu. Većina ljudi previše meša testo i ubacuje knedle u supu koja ključa na sav glas. Tu se dešava katastrofa.

Jako mešanje razvija gluten, pa testo postaje žilavo i tvrdo. Burno ključanje raznese knedle u parampar čad pre nego što stignu da se skuvaju iznutra.

Pravilo je jednostavno: mešajte kratko, kuvajte na tihoj vatri. Supa treba samo da treperi po površini, ne da bukti.

Sastojci za vazdušaste knedle

Za jedan lonac supe nije vam potrebna nikakva egzotika. Sve već imate u frižideru i ostavi:

1 sveže jaje na sobnoj temperaturi

3 do 4 kašike mekog brašna (tip 400 ili 500)

prstohvat soli

po želji malo seckanog peršuna

Jaje mora biti sveže, jer staro jaje ne drži strukturu i upravo zbog njega vam se knedle od jaja kasnije rasturaju u loncu.

Priprema:

Razbijte jaje u činiju, ubacite so i lagano umutite viljuškom. Ne treba mikser, ne treba penasta masa.

Dodajte brašno kašiku po kašiku i mešajte tek toliko da se sjedini. Testo treba da bude gusto kao gušći jogurt i da polako klizi sa kašike.

Ako ga prelijete, dodajte još pola kašike brašna, ali bez paničnog dosipanja.

Kako pravilno spustiti knedle u supu

Kada supa lagano provri, smanjite vatru na srednje slabu. Uzmite dve kašičice. Jednom zahvatite testo, drugom ga gurnite u supu. Radite brzo, da knedle budu otprilike istih veličina i da se kuvaju ravnomerno. Poklopac stavite samo dopola, jer ako sasvim poklopite, knedle u supi počnu da bubre i pretvaraju se u testastu masu.

Kuvajte ih oko 8 do 10 minuta od trenutka kada isplivaju na površinu. Probajte jednu na presek, sredina mora da bude suva i sunđerasta.

Caka sa mineralnom vodom za ekstra mekoću

Stari kuvarski trik koji se prenosi sa kolena na koleno: dodajte u testo jednu kašiku gazirane mineralne vode.

Mehurići pomažu da mekane knedle za supu budu još lakše i da podsećaju na pufnasti oblak. Voda mora biti hladna i dobro gazirana, inače efekta nema.

Uz koje supe idu najbolje

Bakine knedle su univerzalne. Najbolje pristaju uz:

domaću pileću supu sa rezancima ili bez njih

goveđu supu sa korenastim povrćem

laganu povrtnu čorbu od šargarepe i celera

čorbu od pečuraka za posne dane

Servirajte odmah, dok su tople. Knedle u supi ne vole da stoje, jer upijaju tečnost i postaju previše meke.

Zašto su mi knedle tvrde i gumene?

Previše ste mesili testo i razvili gluten. Mešajte samo dok se sastojci sjedine, bez mlaćenja viljuškom.

Da li knedle treba da odstoje pre kuvanja?

Da, ostavite testo da odmori 10 minuta na sobnoj temperaturi. Brašno upije vlagu i knedle drže oblik.

Mogu li da spremim knedle bez jaja?

Mogu, ali tada koristite griz i malo ulja umesto jajeta. Tekstura je nešto gušća, ali i dalje mekana.

