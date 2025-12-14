Koji prilog je najbolji za palačinke: U Rusiji ih jedu samo, a nama je to nezamislivo!

Palačinke u Rusiji predstavljaju spoj tradicije i savremenog, a poznate su kao blini, dok se jednostavnija verzija naziva blinčiki
Da li ste nekad jeli palačinke sa pavlakom, ali u slatkoj verziji? Kažu da kad jednom probate ruske palačinke, nikad se ne vratite na staro.
Popularni influenser Gleb Fils je Rus koji se iz Londona preselio u Srbiju, tačnije na Beljanicu, i tamo živi pravu seosku idilu okružen prirodom i domaćim životinjama. Na društvenim mrežama redovno kači snimke iz svakodnevnog života koji broje na stotine hiljada, pa i milione pregleda, a sada je otkrio omiljeni recept za palačinke, odnosno blini, kako se u Rusiji zovu, piše Citymagazine.
Kako prave palačinke u Rusiji?
Rusi blini spremaju u nedelji koju zovu Maslenica, tačnije u toku sedme nedelje pre pravoslavnog Vaskrsa. Tada se testo obavezno priprema sa kvascem. Ipak, postoji i ona brža, jednostavnije varijanta kada se testo pravi bez kvasca. Onda to nisu blini, već blinčiki.
Gleb je u svom videu pokazao kako Rusi najviše vole da jedu blini, a to je sa pavlakom (u Rusiji smetana) i kondenzovanim mlekom (zguškonka). Kondnezovano mleko možete kupiti u bolje snabdevenim marketima.
Jednostavno stavite kašiku pavlake i prelijte kondenzovanim mlekom i dobićete najukusnije ruske palačinke.
Gleb je takođe objavio i video u kom pravi palačinke sa iseckanim jabukama i takođe ih filuje pavlakom i kondenzovanim mlekom, a ova verzija takođe izgleda veoma ukusno.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com