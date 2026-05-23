Neodoljivi brzi kolač sa višnjama i jogurtom: Baš kakav su nekada pravile naše bake

Kolač sa višnjama gotov za pola sata, bez vage i mućenja mikserom. Probajte jednu caku sa višnjama koji menja sve.

Kolač sa višnjama koji se meri kašikama, a ne vagom, pravile su naše bake decenijama pre nego što je iko čuo za kuhinjsku vagu. Tajna nije u brašnu, nego u jednom potezu sa višnjama koji većina vas preskoči, pa se onda čudi zašto je sredina mokra i sluzava.

Zašto baš ovaj kolač sa višnjama, a ne klasična pita

Sve nas muči ista stvar kad krenemo da pravimo voćni kolač sa višnjama. Sok iz koštičavog voća upija se u testo i pravi onu neprijatnu, gnjecavu zonu oko ploda.

Pita zahteva razvlačenje kora, hladnu margarin, vreme. Ovaj recept rešava oba problema, a gotov je za pola sata od trenutka kad otvorite frižider.

Sastojci za brzi kolač sa višnjama

Sve se meri običnom supenom kašikom, pa nema panike ako vam je vaga negde u dnu ormarića sa Tupperware posudama.

3 jaja

10 kašika šećera

1 kesica vanilinog šećera

15 kašika ulja

1 čaša jogurta (200 ml)

20 kašika brašna

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

oko 300 g višanja, oceđenih

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Rernu upalite odmah, na 200 stepeni. Ovo nije sugestija, ovo je razlog zašto kolač uspeva. Dok se ona greje, vi imate tačno toliko vremena koliko vam treba za smesu, ni minut više.

Umutite jaja sa šećerom dok ne dobiju svetlo žutu boju i blagu penu. Dodajte prstohvat soli, pa kesicu vanilinog šećera. So zvuči apsurdno u slatkom testu, ali bez nje ukus pada u jednu ravnu, dosadnu notu.

Sipajte čašu jogurta, pa 15 kašika ulja, pa 20 kašika brašna pomešanog sa praškom za pecivo. Mešajte varjačom, ne mikserom, jer mikser preradi smesu i kolač ispadne gumast. Testo treba da bude gusto kao za palačinke, ali malo zbijenije.

Greška broj jedan koju većina vas pravi sa višnjama

Evo gde puca cela stvar. Većina domaćica baci sveže ili odmrznute višnje direktno na testo, pa se začudi kad iz rerne izvuče nešto što izgleda kao močvara sa crvenim mrljama.

Višnje se moraju ocediti i uvaljati u brašno pre nego što ih stavite preko smese. Kašika brašna na 300 g voća dovoljna je da upije višak soka i drži višnje na vrhu testa, umesto da potonu na dno.

Ako koristite zamrznute, ne odmrzavajte ih do kraja. Polusmrznute puste manje soka. Ako su iz tegle u sopstvenom soku, dobro ih ostavite na cediljki najmanje 15 minuta, pa tek onda kroz brašno.

Koliko se peče kolač sa višnjama

Pleh dimenzija oko 25 sa 30 centimetara, podmazan ili obložen papirom za pečenje. Sipajte testo, poređajte višnje gusto jednu do druge.

Kolač se peče 25 do 30 minuta na 200 stepeni, dok čačkalica ne izađe suva iz sredine. Ne otvarajte rernu prvih 20 minuta, jer prašak za pecivo voli toplotu i mrzi propuh.

Kako da kolač sa višnjama bude još bolji sutradan

Posle pečenja sačekajte da se prohladi. Onda obilno pospite šećerom u prahu kroz sito, da bude ravnomerno. Šećer odmah povučete na topao kolač i on će se pretvoriti u sjajnu glazuru.

Sutradan je još bolji, jer se sok iz višanja stigne da se pomeša sa testom kako treba.

Ako preživi do sutradan.

