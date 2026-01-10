Koliko dugo se kuva prava domaća supa: Mnogi još uvek greše, evo idealnog vremena

Idealno vreme kuvanja domaće supe daje pun ukus i bistrinu – većina greši jer kuva prekratko. Saznaj tačne minute za savršenu kašiku.

Mnogi misle da je domaća supa jednostavna – malo povrća, komad mesa i gotovo. Ali ako se kuva prava domaća supa, a ispadne bleda, mutna ili bez ukusa, problem nije u sastojcima, već u vremenu.

Prema savetu nutricionista i kulinarskih stručnjaka, idealno vreme kuvanja domaće supe direktno utiče na njen ukus, bistrinu i hranljivu vrednost. Kratko krčkanje ne može da izvuče kolagen iz kostiju, niti da poveže arome povrća i začina. Zato je važno znati tačno koliko dugo treba da se kuva – da bi svaka kašika bila okrepljujuća, ukusna i lekovita, baš kao što pamtimo iz detinjstva.

Idealno vreme kuvanja domaće supe zavisi od vrste mesa:

Pileća supa: minimum 90 minuta na tihoj vatri. Ako koristite domaću kokošku, produžite na 2 sata.

Goveđa supa: traži strpljenje – 3 do 3.5 sata laganog krčkanja za pun ukus i kolagen.

Povrtna supa: gotova za 45 minuta, ali bez mesa neće imati onu dubinu i snagu.

Kako da ti supa uspe svaki put

– Početak sa hladnom vodom: tako se hranljive materije bolje izvlače iz kostiju i mesa.

– Veliki komadi povrća: daju bistrinu i lakše se odstranjuju.

– Tiha vatra, bez ključanja: ključ je u strpljenju – bukvalno.

– Skidanje pene: obavezno, za čistu i laganu supu.

– Začini pred kraj: da ne izgube aromu tokom dugog kuvanja.

Odgovori na najčešća pitanja o kuvanju supe

Koliko dugo se kuva pileća supa?

– Minimum 90 minuta, idealno 2 sata za domaću kokošku.

Zašto mi je supa mutna?

– Verovatno ste je kuvali na jakoj vatri ili niste skidali penu.

Mogu li ubrzati kuvanje?

– U ekspres loncu da, ali ukus neće biti isti.

Kada dodati rezance ili knedle?

– Pred kraj kuvanja, da ne upiju previše tečnosti i ne razmekšaju se.

Da li se povrće secka pre kuvanja?

– Ne mora – veći komadi daju bolju bistrinu i lakše se odstranjuju.

Ako želite da supa bude više od obične tečnosti – da miriše na detinjstvo, okrepi telo i dušu – dajte joj vreme. Idealno vreme kuvanja domaće supe nije luksuz, već ključ za pun ukus.

Domaća supa nije samo recept – to je vreme, strpljenje i pažnja. Ako se kuva prava domaća supa prekratko, gubite ono najvrednije: pun ukus, bistrinu i hranljive sastojke. Bilo da spremate pileću, goveđu ili povrtnu, idealno vreme kuvanja domaće supe je ono što pravi razliku između „može da prođe“ i „ovo je kao kod bake“.

