Koliko dugo treba da se peče pile u rerni? Evo ga tačno vreme za najsočnije meso i hrskavu kožicu

Za porodični ručak idealno je pečeno pile. A kako da znate da li je dobro ispečeno? To se najčešće utvrđuje ako meso probodete viljuškom. Ako je sok koji curi bistar, to znači da je pile ispečeno. Ako je sok koji curi iz mesa crven, pile još treba da se peče.

Najbolje da ga odledite

Za pečenje je pogodno ohlađeno pile, a ne smrznuto. Ako imate zamrznuto, prvo ga odmrznite pre nego što ga stavite u rernu. Stavite ga da stoji u frižideru, da se odmrzne, kako se na pultu ne bi pokvarilo. Pečenje smrznutog pileta se ne preporučuje, jer može da zagori spolja i da se meso ne ispeče dobro unutra.

Koliko dugo se peče

Pre pečenja pileta, potrebno je da ga dobro operete, a zatim obrišete suvom krpom. Pile koje ima oko 1 kg peče se 1 sat i 10 minuta na 200 stepeni. Deset minuta pre isteka tog vremena, ako imate uključite funkciju grila u rerni, kako bi se kožica pretvorila u ukusnu, zlatnu i hrskavu. Ako nemate tu funkciju, da biste dobili ukusnu hrskavu koricu, potrebno je više puta preliti pile pivom tokom pečenja u rerni.

Ako je pečeno pile teže od 1 kg, pecite ga 15 minuta duže, stalno proveravajući da li je gotovo. Možete peći pile prekriveno prvo alu folijom. Tako, pile koje je teško oko kilogram, pecite oko sat vremena na 190 stepeni. Na kraju, 10 minuta pre isteka vremena pečenja, foliju sklonite kako bi se formirala ukusna i hrskava koža. Ako pečete samo pileće batake, oni su gotovi za oko 30 minuta na 200 stepeni. Pecite ih po 15 minuta sa svake strane.

