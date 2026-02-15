Koliko griza ide u knedle za supu? Ovo je tačna razmera za savršenu mekoću – više vam nikada neće biti tvrde

Zaboravite na tvrde knedle! Otkrivamo koliko griza ide u knedle za supu – ovo je tačna razmera koja garantuje mekoću i ukus koji se pamti.

Zaboravite na tvrde gromuljice -evo koliko griza ide u knedle za savršenu supu

Svi smo prošli kroz to. Skuvate preukusnu domaću supu, a unutra plivaju knedle tvrde kao klikeri. Ili se, još gore, potpuno raspadnu čim dotaknu vrelu tečnost. Godinama sam isprobavala različite razmere, dodavala ulje, prašak za pecivo i sodu bikarbonu. Na kraju sam shvatila – fora je u najjednostavnijoj matematici koju su koristile naše bake.

Koliko griza ide u knedle?

U klasične knedle za supu ide tačno 4 do 5 ravnih supenih kašika griza na jedno jaje srednje veličine. Smesa mora da bude gusta toliko da viljuška ostavlja jasan trag, ali da i dalje lagano klizi sa kašike.

Zašto vam knedle ispadaju tvrde?

Najveća greška koju ljudi prave je previše griza. Čim vide da je smesa iole retka, dodaju još jednu kašiku „za svaki slučaj“. Griz bubri dok stoji, a još više dok se kuva. Ako odmah napravite gustu smesu, dobićete betonske kuglice koje niko ne može da proguta.

Druga greška je agresivno mućenje. Knedle vole nežnost. Ako previše „utisnete“ vazduh u njih ili ih predugo mutite, postaju gumene.

Moja proverena formula za uspeh

Evo kako ja to radim svakog vikenda, bez greške:

Prvo umutite belance: Ne treba vam mikser, obična viljuška je sasvim dovoljna. Dodajte žumance i so: Tek kad se belance malo zapeni, sjedinite ga sa ostatkom jajeta. Postepeno dodajte griz: Ubacujte kašiku po kašiku. Odmaranje: Ostavite smesu da odstoji bar 10 minuta. Grizu treba vremena da upije vlažnost jajeta. Test gustine: Ako je nakon 10 minuta smesa i dalje previše tečna, dodajte samo pola kašičice griza.

Trikovi koje retko ko pominje

Mast ili ulje: Pola kašičice masti čini čuda za mekoću. Knedle će biti vazdušaste i topiti se u ustima.

Vlažna kašičica: Pre nego što zagrabite smesu, umočite kašičicu u vrelu supu. Tako se masa neće lepiti.

Tiha vatra: Supa ne sme da ključa kao luda. Knedle se kuvaju na blagom strujanju tečnosti, poklopljene, oko 5 do 8 minuta.

Rešavamo vaše najčešće muke sa knedlama

1. Da li se u knedle stavlja prašak za pecivo?

Možete ga dodati na vrh noža ako ste početnik, ali uz dobru razmeru griza i jaja, on je potpuno nepotreban.

2. Šta uraditi ako je smesa previše retka?

Nikako ne dodajte gomilu griza odjednom. Dodajte pola kašičice, promešajte i sačekajte još dva minuta da griz nabubri.

3. Zašto se knedle raspadaju u supi?

To se dešava ako je jaja bilo previše u odnosu na griz ili ako ste knedle ubacili u supu koja previše burno ključa.

Koji je vaš najveći „promašaj“ sa knedlama do sada? Da li ste probali da dodate malo seckanog peršuna direktno u smesu ili se držite stroge klasike? Pišite mi u komentarima, rado ću podeliti još neki trik.

