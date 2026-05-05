Koliko puta se sme koristiti isto ulje? Jedna stvar odmah otkriva kada je vreme da ga bacite

Ulje za prženje ne sme da se koristi unedogled, a jedan jasan signal otkriva da je pravi trenutak da ga bacite.

U srpskim kuhinjama vlada stara dilema: baciti pun tiganj ulja posle samo jednog ručka ili ga sačuvati za sutra? Ulje za prženje retko završi u kanti posle prve upotrebe, ali to ne znači da ga možete koristiti unedogled.

Štednja je razumljiva, ali zdravlje porodice ide ispred svake uštede. Svako novo zagrevanje menja hemiju ulja, ono tamni i polako gubi svoja prirodna svojstva.

Kada predugo stoji na jakoj vatri, počinje da propada i utiče na organizam na način koji niko ne želi.

Koliko puta sme da se koristi isto ulje u tiganju

U proseku, korišćeno ulje izdrži dva, najviše tri prolaza kroz tiganj, ali samo pod određenim uslovima. Ako ste pržili na umerenoj temperaturi i ništa nije zagorelo, slobodno ga sačuvajte za sutra.

Posle trećeg kruga kvalitet pada toliko da stručnjaci traže obaveznu zamenu.

Često mislimo da je ulje ispravno jer izgleda bistro, ali pravo kvarenje se odvija unutar strukture koju oko ne vidi.

Broj ponavljanja zavisi i od onoga što ste ubacili u tiganj. Nije isto da li ste nakratko propržili tikvice ili sat vremena pohovali pileće batake.

Šta najbrže uništava ulje za prženje

Mrvice prezli i brašna prve zagore na dnu i kvare celu količinu. Što više taloga pliva po površini, manje su šanse da isto ulje preživi za sutrašnji ručak.

Previsok plamen ubrzava propadanje i stvara dim, što je prvi alarm da ulje postaje štetno.

Vrsta hrane igra ogromnu ulogu.

Pohovano i jako začinjeno meso ostavlja talog koji ubija ukus svega narednog. Posle ribe ili hrane sa intenzivnim začinima, najpametnije je da staro ulje odmah završi u kanti. Miris oslića ili skuše toliko se uvuče da će vam i krofne mirisati na pijacu.

Tri jasna znaka da je vreme za novu flašu

Ne treba vam laboratorija da prepoznate kvar:

Boja i bistrina : tamno, smeđe ili zamućeno ulje nema više šta da traži u tiganju.

: tamno, smeđe ili zamućeno ulje nema više šta da traži u tiganju. Miris: čim zamiriše na užeglo ili teško, ne vraćajte ga na ringlu.

Ponašanje na vatri: prebrzo dimljenje i previše pene znače da je struktura uništena.

Koje ulje najduže izdrži u tiganju

Nisu sva ulja ista kada se zagreju.

Suncokretovo i repičino imaju visoku tačku dimljenja i bolje podnose pohovanje.

Maslinovo ulje rezervišite za salate i kratko dinstanje, jer brže gori.

Za duboko prženje krofni i pomfrita, biranje ulja sa stabilnom strukturom donosi razliku u ukusu i bezbednosti.

Kako pravilno sačuvati ulje za sledeću upotrebu

Najveća greška je ostaviti tiganj otvoren na šporetu do sutra. Sačekajte da se potpuno ohladi, pa procedite kroz gustu gazu ili najfiniju cediljku da izvučete sve mrvice.

Sipajte ga u zatvorenu staklenu teglu i sklonite na tamno, hladno mesto.

Svetlost i vazduh su glavni krivci što ulje brže užegne.

Pre nego što sledeći put upalite ringlu, pomirišite teglu. Vaš nos je najbolji sudija.

Ako bilo šta deluje sumnjivo, sveža flaša je uvek pametniji izbor od nepotrebnog rizika.

Gde baciti staro ulje bez štete po sudoperu

Nikako ga ne sipajte u slivnik jer pravi čepove i zagađuje vodu. Prelijte ga u plastičnu flašu, dobro zatvorite i odnesite na reciklažno mesto u svom gradu.

Mnogi gradovi imaju kontejnere za jestiva ulja, a neki preduzimljivi domaćini koriste ostatke za pravljenje domaćeg sapuna.

Da li sme isto ulje za pohovanje mesa i krofni

Ne sme. Meso ostavlja jak miris i sok koji će krofnama dati pogrešan ukus.

Koliko dugo može da stoji proceđeno ulje u tegli

Najviše dve do tri nedelje u mračnoj ostavi. Posle toga užegne čak i ako izgleda bistro.

Da li frižider produžava trajanje korišćenog ulja

Da, ali postaje gusto i mutno. Pre upotrebe ostavite ga na sobnoj temperaturi da se vrati u tečno stanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com