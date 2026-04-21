Koliko puta smete da koristite isto ulje? Jedan detalj otkriva kada je vreme da ga bacite

Pravilna upotreba čuva i novac i zdravlje. Ako ulje u tiganju peni ili se dimi, ne koristite ga ponovo – prepoznajte znake na vreme.

U mnogim domaćinstvima vlada večita dilema: da li je greh baciti litar ulja nakon samo jednog ručka ili je opasnije po zdravlje sačuvati ga? U mnogim kuhinjama isto ulje za prženje se ne baca odmah nakon jedne upotrebe, ali to ne znači da može da se koristi neograničeno.

Iako je prirodno da želimo da uštedimo, bezbednost hrane mora biti na prvom mestu.

Svako novo zagrevanje menja sastav ulja, ono tamni i počinje da gubi svoja prava svojstva. Upravo ti znaci pokazuju da ono više nije za upotrebu i da je vreme da ga zamenite svežim iz flaše.

Kada ulje predugo stoji na jakoj vatri, ono počinje da propada. To nije samo pitanje lošeg ukusa, već i uticaja na organizam koji niko ne želi.

Prepoznavanje pravog momenta za promenu je ključna stvar za svakoga ko želi kvalitetan ručak, a da pritom ne troši više nego što je zaista neophodno.

Zlatno pravilo: Koliko puta sme isto ulje u tiganj?

U proseku, ulje se može koristiti dva do najviše tri puta, ali samo pod određenim uslovima.

Ako ste pržili hranu na umerenoj temperaturi i ono nije zagorelo, možete ga sačuvati za sledeću priliku. Ipak, nakon trećeg korišćenja kvalitet toliko padne da stručnjaci preporučuju obaveznu zamenu.

Često mislimo da je ulje još uvek dobro jer deluje prozirno, ali pravo kvarenje se dešava unutar same strukture koju ne vidimo na prvi pogled.

Broj ponovnih korišćenja najviše zavisi od toga šta ste ubacili u tiganj. Nije isto da li ste samo nakratko propržili povrće ili ste sat vremena pohovali meso u dubokom ulju.

Mrvice prezli koje otpadaju tokom pripreme najbrže kvare isto ulje jer one prve zagore na dnu posude. Što je više tih ostataka koji plivaju, to su manje šanse da ono ostane ispravno za sutradan.

Šta najbrže kvari ulje i skraćuje mu rok?

Trajanje ulja zavisi od nekoliko stvari koje u žurbi često zaboravimo.

Prva je temperatura – previsok plamen ubrzava propadanje i dovodi do stvaranja dima, što je prvi znak da ulje postaje štetno.

Vrsta hrane takođe igra veliku ulogu – pohovano i jako začinjeno meso ostavlja talog koji kvari ukus svega što sledeće planirate da pržite.

Ako ste pripremali ribu ili namirnice sa jakim začinima, najbolje je da to ulje odmah bacite. Miris ribe se toliko veže za isto ulje da će sve što budete spremali nakon toga imati potpuno pogrešan šmek.

Niko ne želi da mu krompirići ili krofne mirišu na oslića, a to je greška koju je kasnije nemoguće sakriti bilo kakvim začinima ili prilozima.

Tri jasna znaka da je ulje postalo neupotrebljivo

Ne treba vam laboratorija da biste znali kada je vreme za novo ulje, dovoljno je da pratite ove signale:

Promena boje i bistrine: Ako je postalo tamno, smeđe ili zamućeno, više mu nema spasa.

Neprijatan miris: Čim osetite da podseća na nešto užeglo ili teško, nemojte ga ponovo zagrevati jer će pokvariti ceo ručak.

Ponašanje na vatri: Ako se dimi brže nego obično ili stvara previše pene tokom prženja, to je jasan alarm da je struktura uništena.

Ako primetite bilo koji od ovih znakova, najsigurnije je da ga više ne koristite i otvorite novu flašu.

Ispravan način čuvanja za sledeću upotrebu

Ako procenite da je ulje „preživelo“ prvo prženje, ključno je kako ćete ga odložiti. Najveća greška je ostaviti ga u otvorenom tiganju na šporetu do sledećeg dana.

Nakon što se potpuno ohladi, obavezno ga procedite kroz gustu gazu ili najfiniju cediljku. Cilj je da izvučete sve mrvice hrane koje bi mogle da se pokvare i prenesu gorčinu na celu količinu ulja.

Čuvajte ga u zatvorenoj staklenoj tegli ili flaši, na tamnom i hladnom mestu. Svetlost i vazduh su najveći neprijatelji jer uzrokuju da isto ulje brže užegne.

Čak i ako ste sve uradili po pravilima, pre nego što sledeći put upalite ringlu, proverite miris. Vaš nos je najbolji sudija – ako vam bilo šta deluje sumnjivo, sveže ulje je uvek bolji i zdraviji izbor od nepotrebnog rizika.

