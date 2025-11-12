Koliko soli za kiseli kupus ide na 10 l vode? Samo ovo je prava količina!

Koliko soli za kiseli kupus na 10 l vode? Optimalna količina soli za kiseljenje kupusa je oko 400 grama. Dobije se i najbolji rezultat..

Koliko soli za kiseli kupus ide na 10 litara vode? Optimalna količina vode koja se dodaje u kiseljenje kupusa da bi se dobio najbolji rasol i najhrskaviji kiseli kupus je 400 grama soli na 10 litara vode.

Kiseli kupus je nezaobilazan u svakoj zimnici, a od njega se spremaju mnogi specijaliteti. Mnoge domaćice se u današnje vreme odlučuju za kupovinu kiselog kupusa, jer misle da je proces previše komplikovan i da kiseli kupus neće ispasti kako treba.

Ako ove godine prvi put pravite kiseli kupus, ali i ako ste iskusna domaćica možda ne znate koja je prava mera soli koja se sipa u vodu i kako se pravilno pravi rasol.

Neko voli malo slaniji kiseli kupus, a neko i ne baš, ali u koju god grupu da spadate, postoji neka optimalna količina koja se dodaje. Pa tako na 10 l vode ide 400 g soli.

Ako koristite bude od 20 l onda duplirajte i količinu soli. Još jedna stvar je bitna, a to je i koju so upotrebljavate.

Ako želite da kiseli kupus bude ukusan, predlažemo vam da koristite krupnu morsku so, koja treba potpuno da se rastvori u vodu, pre nego što se sipa u bure.

Ova količina soli i jedan sastojak u kiseli kupus – zimnica do leta

Kiseli kupus nazivaju „superhranom“ jer obiluje brojnim vitaminima, posebno vitaminom C. Pored toga, sadrži i vitamine A1, B1, B2, B3, B6, B12, K i E. Pored toga Obiluje i mineralima poput kalcijuma, fosfora, kalijuma, magnezijuma, gvožđa.

Pored toga koliko soli za kiseli kupus ide u vodu, veoma je korisno da znate koja namirnica može da mu poboljša ukus, ali i spreči kvarenje. Reč je o renu. Ren može da ubrza proces kiseljenja, spreči kvarenje i da poboljša ukus kiselog kupusa.

Šaku kukuruza možete dodati ako želite da kiseli kupus poprimi zlatnožutu boju. Ljubitelji pikantnih ukusa, mogu dodati i ljutu papriku. Lovorovi listu su takođe dobra ideja.

