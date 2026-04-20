Supa više neće biti gusta kaša: Tačno ovoliko grama testa ide na 1 litar tečnosti

Koliko testa ide u supu da ne postane gusta kaša? Saznajte tačnu meru u gramima po litru tečnosti i trikove za bistru domaću supu.

Koliko testa ide u supu – da vam ručak više nikada ne presedne

Stojiš iznad šerpe dok se miris domaće supe širi kuhinjom, a onda u žurbi pred ručak zahvatiš rezance „od oka“ i ubaciš ih unutra.

Deset minuta kasnije, umesto zlatne tečnosti, pred tobom je gusta masa koja više liči na kašu nego na savršen obrok.

Pitanje koliko testa ide u supu nije samo stvar recepta, već spas za tvoj trud koji si uložila dok se bujon lagano krčkao.

Tačna mera: Zaboravite na nagađanje „šakom“

Svi mi volimo da kuvamo onako kako smo navikli, ali nekad je vaga najbolja prijateljica u kuhinji da bi rezultat bio uvek isti.

Zlatno pravilo koje čuva vašu supu kaže: 30 do 40 grama suve testenine na jedan litar tečnosti.

Ako volite onu pravu, laganu supu koja samo „prođe“ kroz grlo, držite se brojke od 30 grama.

Ukoliko vaši ukućani ipak vole da u tanjiru bude malo konkretnijeg sadržaja, 40 grama je gornja granica koju ne bi trebalo da prelazite.

Imajte na umu da testo nastavlja da pije tečnost i nakon što ugasite šporet, pa ono što u šerpi izgleda „taman“, u tanjiru može biti previše.

Nije svaki rezanac isti: Kako oblik menja planove

Često zaboravljamo da nisu svi oblici testa jednaki, iako im je gramaža ista na kuhinjskoj vagi.

Sitni oblici poput zvezdica, slova ili tačkica imaju veću površinu i mnogo brže „popiju“ supu nego dugi tanki rezanci.

Kada koristite tu sitnu testeninu, budite još opreznije i slobodno smanjite meru na 25-30 grama.

S druge strane, domaći rezanci sa dosta jaja su „najpošteniji“ – oni će zadržati svoju čvrstinu i neće vam preko noći pretvoriti supu u puding.

Spas za svečane prilike: Trik koji koriste profesionalci

vam dolaze gosti i želite da supa izgleda kao iz najboljeg restorana, poslužite se malim trikom koji štedi živce.

Umesto da zakuvavate sve u velikom loncu, skuvajte testeninu odvojeno, u običnoj posoljenoj vodi.

Kada je gotova, samo je isperite hladnom vodom da zaustavite kuvanje i procedite.

Na taj način tačno kontrolišete koliko testa ide u supu u svakom pojedinačnom tanjiru, a tečnost ostaje kristalno bistra.

Ovo je spasonosno rešenje i ako znate da ćete supu jesti i sutradan – rezanci vam neće stajati u tečnosti i propasti dok čekaju sledeći obrok.

Tajming je pola posla: Kad se zapravo gasi ringla

Najveća greška koju pravimo je strah da će testo ostati živo, pa ga kuvamo dok potpuno ne omekša u ključaloj vodi.

Tanke rezance ubacite tek kad supa snažno proključa, promešajte i kuvajte najviše 2 do 3 minuta.

Čim prođe to vreme, sklonite šerpu sa vatre i obavezno je poklopite.

Preostala toplota će uraditi svoj posao, a vi ćete dobiti testeninu koja ima lepu teksturu, a nije se raspala na prvi dodir kašike.

SAVET:

Ako vam se ipak desi da ruka „poleti“ i supa postane pregusta, nikako ne dolivajte hladnu vodu iz česme. To potpuno ubija ukus. Radije prokuvajte malo vode u kuvalu i lagano je dodajte uz prstohvat soli, kako biste povratili balans bez kvarenja arome koju ste postigli.

Ono što nas sve zanima u kuhinji

1. Da li se meri suvo ili već kuvano testo?

Pravila o gramaži se uvek odnose na suvu testeninu direktno iz pakovanja ili tek napravljenu domaću.

2. Šta raditi sa knedlama, važi li isto pravilo?

Ne, knedle su „priča za sebe“ jer one mnogo više narastu – tu je mera obično jedna puna kašika smese po litru supe.

3. Zašto se supa zamuti čim ubacim rezance?

To je obično znak da je testo lošijeg kvaliteta i da otpušta previše skroba; uvek birajte testeninu od durum pšenice ili pravu domaću.

