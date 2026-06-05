Kora od bifteka kakvu prave u steakhouse restoranima: jedan sastojak iz vaše kuhinje menja sve na roštilju

Kora od bifteka postaje hrskava i tamna uz jedan sastojak koji već imate. Probajte trik koji menja roštilj zauvek.

Kora od bifteka je razlog zašto ljudi plaćaju 50 evra za odrezak u restoranu, a kod kuće dobijaju sivu, dosadnu površinu. Tajni sastojak nije ni biber ni skup maslac. To je obični prašak za pecivo, i menja sve što ste mislili da znate o roštilju.

Zašto vaša korica na bifteku ispada bleda i mekana

Većina ljudi pravi istu grešku. Vade meso iz frižidera, bacaju ga na vatru i čude se zašto nema one tamne, hrskave površine. Problem je voda. Površina mesa je vlažna, a vlaga sprečava Majarovu reakciju, hemijski proces koji daje boju, miris i ukus pečenom mesu.

Dok se voda ne ispari, meso se zapravo kuva na pari. Tek kada površina postane suva, počinje pravo pečenje. Zato profesionalci posežu za trikom koji ubrzava taj proces.

Prašak za pecivo, sastojak koji menja igru

Prstohvat praška za pecivo (ne sode bikarbone, već praška) podiže pH vrednost površine mesa. Time se proteini brže razgrađuju, voda izlazi napolje, a Majarova reakcija počinje za nekoliko sekundi umesto za nekoliko minuta. Rezultat je tamna, hrskava kora od bifteka koju do sada niste mogli da dobijete na kućnom roštilju.

Količina je sitnica. Na odrezak od 300 grama dovoljno je oko četvrt kašičice. Više od toga ostavlja gorak ukus i meso miriše na sapun. Ovo je granica koju ne smete preći.

Kako da pripremite biftek pre nego što dotakne rešetku

Izvadite meso iz frižidera bar 40 minuta ranije. Hladan biftek na vrelom roštilju je recept za sivu sredinu i sagorelu površinu. Posušite ga papirnim ubrusom dva puta, pa onda krupnom solju, biberom i pomenutim prstohvatom praška za pecivo natrljajte sa obe strane.

Ostavite ga da odstoji još 15 minuta na sobnoj temperaturi. Površina će izgledati matirano, gotovo suvo. To je trenutak kada znate da je savršena kora na steku zagarantovana.

Šta je Majarova reakcija i zašto je važna za korica na bifteku

Majarova reakcija je hemijska reakcija između aminokiselina i šećera koja se dešava na temperaturi iznad 140 stepeni. Daje pečenom mesu tamno smeđu boju, hrskavu teksturu i složen ukus. Bez nje, biftek je samo kuvana govedina.

Temperatura roštilja je druga polovina priče

Rešetka mora biti vrela. Toliko vrela da kap vode ispari za sekund. Ako stavite ruku 10 centimetara iznad i ne možete da je držite duže od dve sekunde, temperatura je prava. Hladan roštilj ubija svaki pokušaj da dobijete hrskavu koru od mesa.

Ne pomerajte meso prvih 90 sekundi. Pustite ga da uhvati kontakt sa rešetkom. Tek onda ga okrenite jednom, pa po potrebi još jednom. Stalno prevrtanje je glavni razlog zašto kućni biftek izgleda kao đon.

Greške koje upropaste pečenje bifteka na roštilju

Nemojte soliti meso 10 minuta pre pečenja. Ili posolite 40 minuta ranije, ili neposredno pre bacanja na rešetku. Sredina je najgora opcija, jer so izvlači vodu koja ne stigne da se vrati u meso.

Ne secite biftek odmah po pečenju. Ostavite ga da odmori bar pet minuta na dasci. Sokovi se vraćaju u vlakna, a kora ostaje hrskava. Ako presečete previše rano, sve završi na tanjiru, a meso je suvo.

Kakav je vaš najveći promašaj sa roštiljem do sada, i da li ste ikada probali ovaj trik sa praškom za pecivo

Da li se može koristiti soda bikarbona umesto praška za pecivo

Može, ali samo u tragovima i isključivo natrljana, pa isprana posle 20 minuta. U suprotnom ostavlja sapunast ukus na mesu

Koliko dugo se peče biftek debljine 3 centimetra

Za medium rare oko 3 do 4 minuta sa svake strane na vreloj rešetki, zatim 5 minuta odmaranja van vatre

Da li marinada pomaže koricu na bifteku

Vlažne marinade kvare koru jer dodaju vodu. Suvi rub sa solju, biberom i začinima daje daleko bolji rezultat

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