Kora od jabuke krije skoro polovinu vlakana ploda, a vi je gulite i bacate u kantu kao da ništa ne vredi

Kora od jabuke krije skoro polovinu vlakana ploda i gomilu antioksidanata. Prestanite da je gulite, evo kako da je iskoristite.

Kora od jabuke krije skoro polovinu vlakana celog ploda, a vi je verovatno svakog dana skidate nožem i bacate u kantu. To je kao da kupite knjigu, pa istrgnete svaku drugu stranu pre čitanja. U toj tankoj ljusci se krije najveći deo antioksidanata, vitamina C i jednog flavonoida koji pomaže oko šećera u krvi.

Zašto je kora od jabuke vrednija od same sredine

Sredina jabuke je slatka i sočna, ali hranljivo blago sedi tačno na površini. Kora od jabuke krije kvercetin, pektin i najgušći sloj polifenola. Kada ogulite jabuku, ostaje vam uglavnom voda i šećer sa malo vlakana.

Jedna kora nosi oko 40 odsto svih vlakana ploda. Ta vlakna vas drže sitim duže i pomažu crevima da rade kako treba. Zato vam je posle ogoljene jabuke ponovo brzo gladno.

Šta tačno radi kora od jabuke u telu

Najjača karta je pektin, rastvorljivo vlakno koje vezuje loš holesterol i izbacuje ga iz organizma. Uz to ide kvercetin, koji deluje protiv upala i može da pomogne kod osetljivosti na insulin.

Antioksidanti iz ljuske jabuke se bore protiv slobodnih radikala, onih molekula koji ubrzavaju starenje ćelija. Prema podacima objavljenim u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, istraživanje o antioksidativnoj aktivnosti različitih sorti jabuka ukazuje da kora ima znatno jaču antioksidativnu moć od mesa ploda. Vitamin C u kori dodatno podržava odbranu organizma.

Da li je zdravije jesti jabuku sa korom

Da. Jabuka sa korom daje više vlakana, više antioksidanata i bolji osećaj sitosti od oguljene. Gubitak nutrijenata pri guljenju je značajan, pa kožicu zadržite kad god možete.

Kako da koru od jabuke iskoristite, a ne da je bacate

Nije sve u tome da je samo zagrizete. Postoji nekoliko praktičnih načina da je ubacite u svakodnevnu ishranu:

Operite jabuku pod mlazom vode i pojedite je celu, zajedno sa korom

Osušene kore prelijte vrelom vodom i napravite blag, mirisan čaj

Potpuno suvu koru sameljite u prah i dodajte u jogurt, smuti ili testo za kolače

Jedan savet koji menja sve: kupujte jabuke koje ćete jesti sa korom iz proverenog izvora i dobro ih operite. Kod kupovnih jabuka voskovni sloj se skida toplom vodom i malo sirćeta. Vosak nije otrov, ali nije ni hrana.

Kome kora od jabuke posebno prija

Osobama koje paze na šećer u krvi kvercetin iz kore može da pomogne oko ravnomernije reakcije na insulin. Onima koji žele da smanje holesterol odgovara pektin. A svi koji pokušavaju da jedu manje dobijaju saveznika u vlaknima koja gase glad.

Ovo nije lek i ne zamenjuje terapiju. Ali je besplatan dodatak koji ste do sada doslovno bacali. Kora od jabuke je jedan od retkih primera gde zdravije znači i jeftinije.

Da li treba guliti jabuku pre jela?

Ne, ako je dobro operete. Kora nosi najveći deo vlakana i antioksidanata, pa guljenjem bacate najvredniji deo ploda.

Kako oprati jabuku da skinete vosak sa kore?

Potopite je u toplu vodu sa malo sirćeta na nekoliko minuta, pa istrljajte i isperite. Voskovni sloj se tako lako uklanja.

Može li čaj od kore jabuke da pomogne probavi?

Može blago, jer kora sadrži pektin i druga vlakna koja podržavaju rad creva. Najviše koristi ipak ima sveža kora.

Priznajte iskreno: da li ste do sada gulili jabuke iz navike ili iz nekog razloga? Napišite u komentarima kako je vama, sa korom ili bez nje.

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