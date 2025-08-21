Kožica spada za sekund: Najbrži trik da oljuštite paprike za ajvar i zimnicu

Trik zlata vredan

Polako se približava vreme pripreme zimnice, kada će mnoga dvorišta i domovi u Srbiji zamirisati na pečene paprike, a mi vam danas donosimo recept za ajvar, bez konzervansa

Ali najbolje od svega je što postoji super trik za lakše ljuštenja paprika za ajvar. Ako želite da oljuštite paprike koje pečete, stavite ih u kesu i zavežite. Ostavite da odstoji neko vreme, ljuske će same da se odvajaju i brže će ići.

Donosimo vam i recept za ajvar od pečenih paprika, bez konzervansa.

Sastojci:

15 kg paprika

5 kg patlidžana

800 ml ulja

4 kašike soli

2 kašike šećera

2 kašike esencije (količinu prilagodite sopstvenim potrebama).

Priprema:

Paprike i patlidžan oprati, i ispeći. Zatim ih očistiti od ljuski, peteljki i semenki i samleti.

U šerpu sipati 800 ml ulja, zagrejati i dodati paprike i patlidžan. Dodati so, šećer i esenciju. Kuvati uz neprestano mešanje.

U vruće sterilisane tegle sipati vruć ajvar, dobro zatvoriti i vratiti u rernu 90 minuta na 90 stepeni. Ostaviti da prenoće u rerni.

