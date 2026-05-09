Kremasta bela čorbica: Lagana i zdrava, pravi melem za želudac

Kremasta bela čorbica neverovatnog ukusa odlično leže na želudac, pravi je melem. Mirisi i okusi njenih sastojaka deluju okrepljujuće.

Lagana, kremasta bela čorbica kojoj niko ne može da odoli.

Domaća kremasta bela čorbica kombinuje specifične ukuse mleka i nekoliko vrsta povrća što je čini savršenim okrepljujućim obrokom.

Osnovne informacije:

Kuhinja: Domaća

Vreme pripreme: 30 minuta

Broj porcija: 6

Broj kalorija po porciji: 265

Kremasta bela čorba – Sastojci:

1 mladi luk

1 šargarepa

1celer

2 mlada krompira

1 zelena paprika

ulje

200 ml mleka

1 kašika brašna

100 g kukuruza šećerca

suvi začin, mleveni biber, peršun

Priprema:

Na malo ulja prodinstati luk, šargarepu i celer.

Dodati na kockice seckanu papriku i mladi krompir.

Sve dinstati i kad se luk kristalizuje dodati malo brašna i malo mleka pa sve promešati.

Dodati kukuruz šećerac i naliti vodu pa kuvati dok se sve ne ukrčka

Dodati začine i svež peršun.

