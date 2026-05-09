Kremasta bela čorbica: Lagana i zdrava, pravi melem za želudac

Kremasta bela čorbica neverovatnog ukusa odlično leže na želudac, pravi je melem. Mirisi i okusi njenih sastojaka deluju okrepljujuće.
Foto: Pixabay/garten-gg

Domaća kremasta bela čorbica kombinuje specifične ukuse mleka i nekoliko vrsta povrća što je čini savršenim okrepljujućim obrokom.

Osnovne informacije: 

  • Kuhinja: Domaća
  • Vreme pripreme: 30 minuta
  • Broj porcija: 6
  • Broj kalorija po porciji: 265

Kremasta bela čorba – Sastojci:

  • 1 mladi luk
  • 1 šargarepa
  • 1celer
  • 2 mlada krompira
  • 1 zelena paprika
  • ulje
  • 200 ml mleka
  • 1 kašika brašna
  • 100 g kukuruza šećerca
  • suvi začin, mleveni biber, peršun

Priprema: 

Na malo ulja prodinstati luk, šargarepu i celer.

Dodati na kockice seckanu papriku i mladi krompir.

Sve dinstati i kad se luk kristalizuje dodati malo brašna i malo mleka pa sve promešati.

Dodati kukuruz šećerac i naliti vodu pa kuvati dok se sve ne ukrčka

Dodati začine i svež peršun.

