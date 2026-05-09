Kremasta bela čorbica: Lagana i zdrava, pravi melem za želudac

Lagana, kremasta bela čorbica kojoj niko ne može da odoli.
Domaća kremasta bela čorbica kombinuje specifične ukuse mleka i nekoliko vrsta povrća što je čini savršenim okrepljujućim obrokom.
Osnovne informacije:
- Kuhinja: Domaća
- Vreme pripreme: 30 minuta
- Broj porcija: 6
- Broj kalorija po porciji: 265
Kremasta bela čorba – Sastojci:
- 1 mladi luk
- 1 šargarepa
- 1celer
- 2 mlada krompira
- 1 zelena paprika
- ulje
- 200 ml mleka
- 1 kašika brašna
- 100 g kukuruza šećerca
- suvi začin, mleveni biber, peršun
Priprema:
Na malo ulja prodinstati luk, šargarepu i celer.
Dodati na kockice seckanu papriku i mladi krompir.
Sve dinstati i kad se luk kristalizuje dodati malo brašna i malo mleka pa sve promešati.
Dodati kukuruz šećerac i naliti vodu pa kuvati dok se sve ne ukrčka
Dodati začine i svež peršun.
