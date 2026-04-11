Kremasta i odlična: Izdašna domaća bela čorba sa celerom i mesom koja oduševljava svakog

Ova domaća bela čorba kombinuje nežnost pavlake i limuna sa specifičnom, orašastom aromom celera - savršen okrepljujući obrok.
Sastojci

  • Meso: 400g pilećeg mesa (belo meso ili batak bez kosti) iseckanog na kockice.

  • Korenasto povrće:

    • 1 veći koren celera (očišćen i izrendan ili iseckan na sitne kockice).

    • 2 šargarepe (iseckane na kolutiće ili kockice).

    • 1 koren peršuna (sitno iseckan).

  • Baza: 1 glavica crnog luka (sitno iseckana).

  • Začini: So, biber, suvi biljni začin, svež list peršuna i celera.

  • Legir (zagušćivanje):

    • 1 čaša kisele pavlake (20% mm).

    • 1 žumance.

    • Sok od pola limuna.

Priprema

  1. Dinstanje: Na malo ulja propržite crni luk dok ne postane staklast. Dodajte piletinu i kratko je propržite dok ne pobeli sa svih strana.

  2. Povrće: U šerpu dodajte šargarepu, koren peršuna i pripremljeni celer. Dinstajte sve zajedno još 5 minuta kako bi celer pustio svoju karakterističnu aromu.

  3. Kuvanje: Nalijte oko 1.5 do 2 litra vode (u zavisnosti od željene gustine). Posolite i pobiberite po ukusu. Poklopite i kuvajte na umerenoj vatri oko 40 minuta, dok meso i korenasto povrće potpuno ne omekšaju.

  4. Priprema legira: Dok se čorba kuva, u posebnoj činiji umutite žumance sa kiselom pavlakom dok ne dobijete glatku smesu.

  5. Finalni dodir: Sklonite čorbu sa ringle. U smesu sa pavlakom dodajte jednu kutlaču vruće tečnosti iz čorbe, promešajte (da se pavlaka ne zgrudva), pa sve polako sipajte nazad u šerpu uz neprestano mešanje.

  6. Serviranje: Dodajte sok od limuna i obilno pospite sitno seckanim svežim listom peršuna i celera.

Mali savet za bolji ukus

Ako želite još intenzivniji ukus celera, polovinu korena možete skuvati u komadu pa ga ispasirati i vratiti u čorbu — to će joj dati neverovatnu gustinu i kremastu teksturu bez dodavanja brašna.

Prijatno!

