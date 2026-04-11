Kremasta i odlična – izdašna domaća bela čorba sa celerom i mesom koja oduševljava svakog.
Ova domaća bela čorba kombinuje nežnost pavlake i limuna sa specifičnom, orašastom aromom celera, čineći je savršenim okrepljujućim obrokom.
Sastojci
Meso: 400g pilećeg mesa (belo meso ili batak bez kosti) iseckanog na kockice.
Korenasto povrće:
1 veći koren celera (očišćen i izrendan ili iseckan na sitne kockice).
2 šargarepe (iseckane na kolutiće ili kockice).
1 koren peršuna (sitno iseckan).
Baza: 1 glavica crnog luka (sitno iseckana).
Začini: So, biber, suvi biljni začin, svež list peršuna i celera.
Legir (zagušćivanje):
1 čaša kisele pavlake (20% mm).
1 žumance.
Sok od pola limuna.
Priprema
Dinstanje: Na malo ulja propržite crni luk dok ne postane staklast. Dodajte piletinu i kratko je propržite dok ne pobeli sa svih strana.
Povrće: U šerpu dodajte šargarepu, koren peršuna i pripremljeni celer. Dinstajte sve zajedno još 5 minuta kako bi celer pustio svoju karakterističnu aromu.
Kuvanje: Nalijte oko 1.5 do 2 litra vode (u zavisnosti od željene gustine). Posolite i pobiberite po ukusu. Poklopite i kuvajte na umerenoj vatri oko 40 minuta, dok meso i korenasto povrće potpuno ne omekšaju.
Priprema legira: Dok se čorba kuva, u posebnoj činiji umutite žumance sa kiselom pavlakom dok ne dobijete glatku smesu.
Finalni dodir: Sklonite čorbu sa ringle. U smesu sa pavlakom dodajte jednu kutlaču vruće tečnosti iz čorbe, promešajte (da se pavlaka ne zgrudva), pa sve polako sipajte nazad u šerpu uz neprestano mešanje.
Serviranje: Dodajte sok od limuna i obilno pospite sitno seckanim svežim listom peršuna i celera.
Mali savet za bolji ukus
Ako želite još intenzivniji ukus celera, polovinu korena možete skuvati u komadu pa ga ispasirati i vratiti u čorbu — to će joj dati neverovatnu gustinu i kremastu teksturu bez dodavanja brašna.
Prijatno!
