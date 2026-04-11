Kremasta i odlična – izdašna domaća bela čorba sa celerom i mesom koja oduševljava svakog.

Ova domaća bela čorba kombinuje nežnost pavlake i limuna sa specifičnom, orašastom aromom celera, čineći je savršenim okrepljujućim obrokom.

2 šargarepe (iseckane na kolutiće ili kockice).

1 veći koren celera (očišćen i izrendan ili iseckan na sitne kockice).

Meso: 400g pilećeg mesa (belo meso ili batak bez kosti) iseckanog na kockice.

Priprema

Dinstanje: Na malo ulja propržite crni luk dok ne postane staklast. Dodajte piletinu i kratko je propržite dok ne pobeli sa svih strana.

Povrće: U šerpu dodajte šargarepu, koren peršuna i pripremljeni celer. Dinstajte sve zajedno još 5 minuta kako bi celer pustio svoju karakterističnu aromu.

Kuvanje: Nalijte oko 1.5 do 2 litra vode (u zavisnosti od željene gustine). Posolite i pobiberite po ukusu. Poklopite i kuvajte na umerenoj vatri oko 40 minuta, dok meso i korenasto povrće potpuno ne omekšaju.

Priprema legira: Dok se čorba kuva, u posebnoj činiji umutite žumance sa kiselom pavlakom dok ne dobijete glatku smesu.

Finalni dodir: Sklonite čorbu sa ringle. U smesu sa pavlakom dodajte jednu kutlaču vruće tečnosti iz čorbe, promešajte (da se pavlaka ne zgrudva), pa sve polako sipajte nazad u šerpu uz neprestano mešanje.