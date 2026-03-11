Pasta sa pršutom i pečurkama je ukusan obrok za manje od pola sata. Savršena kombinacija sastojaka daje bogat i kremast ukus.

Kremasta pasta koja se pravi za 20 minuta – kombinacija pršute i pečuraka kojoj niko ne može da odoli.

Ako tražite ideju za brz, ali ukusan obrok koji će zadovoljiti celu porodicu, pasta sa pršutom i pečurkama je savršen izbor.

Ovaj recept kombinuje jednostavne sastojke i bogat ukus, a priprema traje svega dvadesetak minuta. Upravo zbog toga mnogi ga biraju kada žele da naprave nešto ukusno bez dugog zadržavanja u kuhinji.

Testenina je jedna od najpopularnijih namirnica u mnogim kuhinjama sveta, a njena najveća prednost je što se može kombinovati sa gotovo svim sastojcima. U ovom slučaju spoj pršute i pečuraka daje posebno aromatičan i pun ukus. Pečurke donose blagu i zemljanu notu, dok pršuta dodaje slanu i intenzivnu aromu koja se savršeno uklapa sa kremastim sosom.

Još jedna prednost ovog jela jeste to što je veoma prilagodljivo. Ako želite bogatiji ukus, možete dodati malo pavlake za kuvanje ili parmezana, dok ljubitelji začina često ubacuju i malo belog luka ili bibera. Ipak, čak i u svojoj osnovnoj verziji pasta sa pršutom i pečurkama pruža savršenu ravnotežu ukusa.

Ovo jelo je idealno za večeru ili ručak tokom radne nedelje, kada nemate mnogo vremena za komplikovanu pripremu hrane. Istovremeno, dovoljno je ukusno da se može poslužiti i gostima. Uz salatu i čašu omiljenog pića dobićete kompletan obrok koji izgleda kao da je stigao iz restorana.

Zbog svoje jednostavnosti i brzine pripreme, mnogi ovaj recept ubrajaju među one kojima se stalno vraćaju. Kada jednom probate pastu sa pršutom i pečurkama, lako može postati jedno od omiljenih jela u vašem domu.

Sastojci

400 g testenine

200 g pršute

250 g pečuraka

2 čena belog luka

200 ml pavlake za kuvanje

50 g parmezana

2 kašike maslinovog ulja

so i biber po ukusu

malo peršuna za dekoraciju

Priprema

Testeninu skuvajte u slanoj vodi prema uputstvu sa pakovanja, pa je procedite i ostavite sa strane.

U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte sitno seckan beli luk i kratko propržite dok ne zamiriše.

Zatim dodajte pršutu isečenu na trake i kratko je propržite. Nakon toga ubacite pečurke isečene na listiće i dinstajte nekoliko minuta dok ne omekšaju.

Kada pečurke puste vodu i malo se zapeku, dodajte pavlaku za kuvanje i dobro promešajte. Posolite i pobiberite po ukusu.

U sos zatim dodajte kuvanu testeninu i sve zajedno lagano promešajte kako bi se sastojci sjedinili.

Na kraju ubacite rendani parmezan i po želji pospite sitno seckanim peršunom.

Poslužite toplo dok je pasta još kremasta i mirisna.

Prijatno!

