Nikako ne pržite brašno: Dodajte 1 sastojak u zapršku i svako jelo biće kremasto i lagano

Kremasta zaprška bez prženja menja pravila u kuhinji. Dodajte jedan sastojak i zaboravite na grudvice, zagorelo brašno i težak ukus.

Zaprška ne mora da bude teška i gorka da bi jelo bilo gusto. Kremasta zaprška bez prženja pravi se tako što brašno ne ide direktno na vrelu mast, već se prvo sjedini sa jednim hladnim sastojkom.

Ovim trikom izbegavate grudvice i onaj poznati osećaj težine u stomaku nakon ručka.

Zašto ne treba pržiti brašno do zlatno smeđe

Zaprška ne mora biti teška i gorka, iako nas decenijama ubeđuju u suprotno.

Kremasta zaprška bez prženja nastaje kada brašno ne držite dugo na masti, jer se tada skrob raspada, a jelo dobija miris podgorelog.

Umesto da masnoća pliva po površini, dobićete svilenkastu teksturu koja se savršeno sjedini sa jelom.

Druga greška je dodavanje hladne vode u vrelu šerpu.

Taj šok stvara grudvice koje nijedna kutlača ne može da razbije. Tajna je u tome da se brašno ne preseca naglo, već da se postepeno uvodi u toplinu.

Koji je taj jedan sastojak koji menja sve

Mleko je tajni sastojak koji verovatno već imate u frižideru za savršen ručak.

Kremasta zaprška bez prženja pravi se tako što brašno prvo umutite sa nekoliko kašika hladnog mleka u glatku, tečnu smesu.

Time se potpuno izbegava stvaranje grudvica i onaj težak miris pregorele masti.

Ovu smesu sipate u zagrejanu masnoću tek kada je potpuno sjedinjena.

Brašno se na ovaj način kuva, a ne prži, pa jelo zadržava prirodan ukus bez težine.

To je proveren trik koji profesionalni kuvari koriste da bi postigli svilenkastu teksturu u svakom tanjiru.

Šta je kremasta zaprška bez prženja

To je vrsta zapršci kod koje se brašno prvo rastvara u hladnoj tečnosti, pa tek onda dodaje u jelo ili na blago zagrejanu mast sa začinima.

Nema tamne boje, nema gorčine, a jelo dobija gustu i laganu teksturu.

Kako napraviti glatku zapršku korak po korak

Postupak je brz i ne traži posebno umeće. Ključ je u redosledu, ne u količini.

U šolju stavite dve kašike brašna i prelijte sa pola šolje hladnog mleka ili vode

Mutite viljuškom ili žicom dok smesa ne postane glatka kao testo za palačinke

U šerpi kratko propržite crveni luk na kašici ulja ili maslaca

Smanjite vatru, dodajte aleve paprike i odmah sipajte pripremljenu smesu

Mešajte još dva do tri minuta dok se ne zgusne i počne da se odvaja od dna

Ovakva zaprška bez prženja brašna odlična je za pasulj, boraniju, krompir paprikaš, pileći paprikaš i sve bele sosove.

Najčešće greške kod pripreme zapršci bez grudvica

Čak i kada znate trik, sitnice mogu da pokvare jelo.

Obratite pažnju na nekoliko detalja koji razdvajaju dobar obrok od običnog.

Ne dodajte alevu papriku u jako vrelu mast jer će pogoreti i postati gorka

Nikada ne sipajte toplu tečnost u brašno jer će se odmah zgrušati

Mešajte stalno prvih pola minuta nakon što smesa uđe u šerpu

Solite tek na kraju, kada se tekstura potpuno stabilizuje

Ako se ipak pojavi koja grudvica, procedite zapršku kroz gusto sito pre nego što je vratite u jelo.

Tako priprema zaprške bez grudvica postaje sigurna svaki put.

Kada je ovaj trik najbolji

Ova metoda posebno dolazi do izražaja kod jela koja se dugo krčkaju. Pasulj dobija baršunastu teksturu, čorba prestaje da bude vodnjikava, a sos za musaku stoji uspravno na tanjiru. Jednom kada probate, teško ćete se vratiti na staru naviku sa tamnom zapršku.

Koju ste grešku sa zaprškom vi najčešće pravili i šta je u vašem domu bio tajni sastojak za gust sos?

Da li se brašno može dodati direktno u jelo bez zapršci?

Može, ali samo ako ga prethodno rastvorite u hladnoj tečnosti. Direktno sipanje suvog brašna u vrelu čorbu uvek stvara grudvice.

Koje brašno je najbolje za kremaste sosove?

Meko pšenično brašno tip 400 ili 500 daje najglatkiju teksturu. Oštro brašno ostavlja zrnast osećaj i nije pogodno za bele sosove.

Može li se zaprška napraviti bez ulja i masti?

Može, pomešajte brašno sa hladnom vodom ili mlekom i dodajte pravo u jelo pred kraj kuvanja. Rezultat je lakša, dijetalna verzija

