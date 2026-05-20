Ovako kuvari prave najkremastiji pire: Jedna stvar koju svi bacaju daje mu teksturu putera

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Želite savršen kremasti pire krompir bez grudvica? Saznajte zašto iskusni kuvari nikada ne bacaju vodu u kojoj se kuvao krompir.

Svima nam se desilo da krompir bude gnjecav ili pun grudvica, ali savršen kremasti pire zapravo uopšte nije naučna fantastika.

Tajna vrhunskih kuvara ne leži u tonama skupog putera, već u jednoj prostoj stvari koju redovno prosipate u sudoperu.

Sledeći put kada skuvate krompir, nikako nemojte bacati vodu u kojoj se kuvao.

Ta mutna tečnost je puna skroba koji deluje kao prirodni lepak i daje jelu onu prepoznatljivu, svilenkastu teksturu.

Zašto je skrobna voda ključ za kremasti pire

Kada krompir pusti svoj skrob u vodu tokom kuvanja, ta tečnost postaje magični sastojak.

Ako dodate samo hladno mleko, rizikujete da prehladite krompir i dobijete gumenu masu.

Topla skrobna voda savršeno povezuje masnoću iz putera i vlakna iz krompira u homogenu smesu.

Dovoljno je da sačuvate jednu šolju ove tečnosti pre nego što iscedite šerpu.

Tri koraka do teksture koja se topi u ustima

Prvo pravilo je da zaboravite na blender ili mikser jer oni pretvaraju krompir u lepak.

Koristite isključivo klasičnu gnječilicu ili još bolje – običnu metalnu cediljku sa sitnim rupama.

Krompir pasirajte dok je još vreo, jer se hlađenjem skrob steže i stvara grudvice.

Polako dodajte kockicu po kockicu hladnog putera, a zatim postepeno sipajte sačuvanu toplu vodu.

Mešajte žustro drvenom kašikom dok ne dobijete teksturu koja klizi sa kašike.

SAVET: Za ultimativni kafanski ukus, u vodu u kojoj se kuva krompir ubacite dva čena belog luka i jedan lovorov list. Kada krompir bude pečen, izbacite lovor, a beli luk izgnječite zajedno sa krompirom – dobićete neverovatnu aromu bez ijedne grudvice.

Kako da pire krompir ne bude gumen?

Gumen i lepljiv krompir nastaje kada previše mutite i tako oslobodite previše skroba.

Zato uvek birajte žuti, brašnasti krompir jer on ima najbolji odnos skroba i vlage za gnječenje.

Takođe, krompir uvek stavljajte u hladnu i dobro posoljenu vodu, pa tek onda upalite ringlu da se kuva ravnomerno.

Može li se pire napraviti dan ranije?

Može, ali morate ga pravilno podgrejati kako ne bi postao suv i tvrd kao kamen.

U ohlađeni krompir sipajte nekoliko kašika mleka ili preostale vode od kuvanja.

Poklopite posudu i zagrevajte je na tihoj vatri uz stalno mešanje, ili iskoristite rernu na par minuta.

Koliko putera ide u pravi domaći pire?

Zlatni standard profesionalnih kuvara je 50 grama putera na pola kilograma krompira.

Puter obavezno mora biti hladan i isečen na kockice jer se tako sporije topi i bolje povezuje sa vrelim krompirom.

Ukoliko želite laganiju verziju, slobodno zamenite polovinu količine putera sa kašikom kisele pavlake.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com