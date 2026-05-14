Ne stavljajte kvasac u krofne: Ovako ćete dobiti najmekše testo koje ne upija ulje, a gotovo je za 15 minuta

Krofne bez kvasca gotove za 15 minuta, mekane kao oblak i bez kapi ulja. Probajte trik sa jogurtom i zaboravite dizanje testa.

Krofne bez kvasca nisu kulinarski mit, već trik koji štedi sate u kuhinji. Zaboravite na čekanje da testo naraste i lepljive prste.

Za samo 15 minuta stiže puna činija mekanih loptica koje ne piju ulje kao sunđer i ostaju sveže do sutra.

Tajna je u jednom sastojku iz frižidera koji većina koristi pogrešno, a upravo on pravi razliku između masnog testa i savršene poslastice.

Krofne bez kvasca: Tajna vazdušastog testa

Prašak za pecivo i soda bikarbona u kombinaciji sa kiselim jogurtom ključ su uspeha ove brze verzije. Dok klasičan recept zahteva mleko, toplu prostoriju i sate fermentacije, ovde je reakcija trenutna.

Testo postaje vazdušasto čim se umesi, bez straha od promaje ili neuspelog dizanja kvasca. Ceo proces je maksimalno pojednostavljen, čime se izbegava nepotrebno čekanje i garantuje savršen rezultat svaki put.

Sastojci za mekano testo za krofne

Mera je jednostavna i pamti se iz prve. Držite se proporcije i nećete pogrešiti:

500 g glatkog brašna tip 400

1 čaša gustog kiselog jogurta (oko 250 ml)

2 jaja na sobnoj temperaturi

3 kašike šećera

1 kesica praška za pecivo

pola kašičice sode bikarbone

prstohvat soli

kašika ulja u testo

Kako napraviti brze krofne korak po korak

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte jogurt, ulje i so, pa lagano umešajte brašno prosejano sa praškom za pecivo i sodom. Testo mora biti meko i blago lepljivo, nikako tvrdo. Ako je previše čvrsto, krofne će ispasti gumene.

Prebacite smesu na pobrašnjenu radnu površinu i razvucite je rukama na debljinu od oko jedan i po centimetar. Čašom izvadite krugove. Sredinu svake krofne lagano pritisnite prstom, taj mali trik pomaže da se ravnomerno isprže.

Tajna zbog koje krofne ne upijaju ulje

Najveći problem domaćih krofni je masnoća koja ostane na papiru. Razlog je skoro uvek nedovoljno zagrejano ulje. Optimalna temperatura je 170 do 175 stepeni, ne više. Ako nemate termometar, ubacite kockicu hleba: treba da porumeni za oko 30 sekundi.

Pržite ih u dubokom ulju, poklopljene prvih minut. Para koja se stvori pod poklopcem dodatno ih napuhuje i pravi onaj beli prsten oko sredine, znak da je recept za krofne uspeo. Okrenite ih samo jednom, drveni štapić je najbolji za to.

Da li su krofne bez kvasca zdravije od klasičnih

Ne značajno. Imaju manje vremena za fermentaciju, što znači da se skrob teže razlaže, ali kalorijski su gotovo iste. Razlika je u praktičnosti, a ne u nutritivnoj vrednosti.

Najčešće greške koje upropaste krofne za 15 minuta

Hladan jogurt direktno iz frižidera ubija reakciju sode

Previše brašna pravi tvrdo testo koje ostaje sirovo iznutra

Mešanje mikserom umesto rukom razvija lepak i daje gumene krofne

Prevruće ulje pravi tamnu koru, a sredina ostaje sirova

Ocedite ih na papirnom ubrusu i pospite šećerom u prahu dok su još mlake. Najbolje su istog dana, mada retko dočekaju jutro.

Da li mogu da koristim kefir umesto jogurta?

Može, ali testo će biti rastresitije. Smanjite količinu tečnosti za dve kašike jer je kefir ređi od jogurta.

Zašto mi krofne pucaju tokom prženja?

Najčešće zbog previše brašna ili pregrejanog ulja. Smanjite vatru i ostavite testo da odmori pet minuta pre sečenja.

Mogu li da ih napravim bez jaja?

Možete, zamenite ih sa dve kašike pavlake i kašičicom sirćeta. Testo će biti malo gušće ali jednako mekano.

