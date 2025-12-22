Krompir ćete skuvati duplo brže, a biće 10 puta ukusniji ako primenite ovaj trik profesionalaca

Priprema krompira nije nimalo komplikovana, ali uvek postoje trikovi koji mogu da mu poboljšaju ukus. Krompir ćete skuvati duplo brže ako primenite pravi redosled koraka.
Iako deluje kao najosnovniji zadatak u kuhinji, kuvanje krompira često se završi razočaranjem – prekuvan, suv, raspada se ili ostaje tvrd iznutra. Osim toga mnogim domaćicama je i „muka“ od čekanja da bude idealno skuvan. Dobra vest je da postoji vrlo jednostavan trik koji daje vidljive rezultate već pri prvom pokušaju.
Uz pravi redosled koraka krompir ćete skuvati brže, a zadržava savršenu teksturu.
Prvi korak pravi ključnu razliku
Krompir je potrebno staviti u šerpu i preliti hladnom vodom, a tek onda uključiti ringlu. Kada se krompir ubaci direktno u vrelu vodu, njegova spoljašnjost se brzo prekuva, dok unutrašnjost ostaje nedovoljno skuvana. Postepeno zagrevanje omogućava ravnomerno kuvanje, kraće vreme pripreme i znatno manje mrvljenja.
Tajni sastojak iz kuhinje
Nakon otprilike 15 minuta kuvanja, u vodu treba dodati kašičicu alkoholnog ili jabukovog sirćeta, kao i malo soli. Sirće stvara tanak zaštitni sloj na površini krompira, koji pomaže da zadrži oblik i sprečava pucanje i raspadanje, čak i ako se kuva nekoliko minuta duže.
Savršena tekstura bez raspadanja
Kombinacija hladne vode i sirćeta daje krompire koji su ravnomerno kuvani, čvrsti i lepo oblikovani. Ovako pripremljen krompir idealan je za krompir-salate, pire ili kao prilog uz glavno jelo. Nema više dugog čekanja ni razočaranja prilikom ceđenja.
Mali trik koji koriste i profesionalci
Ovu jednostavnu tehniku koriste i profesionalni kuvari, ali je lako primenljiva i u svakoj kućnoj kuhinji. Sledeći put kada budete spremali krompir, isprobajte ovaj metod i uverite se koliko mala promena može doneti veliku razliku.
(Ona.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com