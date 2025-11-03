Krompir iz rerne kakav ste oduvek želeli: Spolja savršeno zapečen, iznutra sočan – tajna je u 1 sastojku

Savršeni krompir iz rerne je moguć! Saznajte tajnu sočne unutrašnjosti i zlatne, hrskave kore. Potreban vam je samo 1 sastojak!

Ako ste se pitali kako u restoranu dobiju onaj savršeni, hrskavi krompir, evo odgovora! Tajna je u kratkom kuvanju i jednom moćnom sastojku koji mu daje zlatan i neodoljiv izgled.

Postoji mnogo koraka za postizanje hrskavih, zlatnih i ukusnih krompira iz rerne. Neki se odlučuju da prvo kuvaju krompir i to je zaista tajna kako da postignete paperijastu unutrašnjost pečenog krompira, prenosi „Express“. Tajna unutrašnje sočnosti je kuvanje, ali tajna zlatne, hrskave kore je u jednom posebnom prahu koji se dodaje pre pečenja.

Koraci koje treba da pratite kako biste dobili savršeni pečeni krompir:

Oljušite krompir.

Isecite krompir na komade jednake veličine pazeći da nisu preveliki. Imajte na umu da što su komadi veći trebaće im duže da se kuvaju.

Stavite ih u šerpu sa hladnom i posoljenom vodom i kuvajte ih neko vreme.

Kada nož budete mogli lako da stavite u krompir ocedite ga.

Ostavite ih da se pare nekoliko minuta pre nego što ubacite malo kukuruznog brašna i začina (po želji: so, biber, origano, bosiljak) preko krompira.

Prethodno zagrejte rernu, pleh premažite uljem pa dodajte krompir. Uverite se da imate samo jedan sloj krompira i da nijedan ne leži jedan na drugom.

Stavite krompir u rernu, podesite temperaturu na 200 stepeni i pecite oko 25 minuta.

Ne zaboravite da nakon 15-tak minuta proverite krompir kako napreduje i da li se ravnomerno peče.

Posle 25 minuta krompir bi trebalo da bude gotov, hrskav spolja, a mekan i kremast iznutra.

Magija je u brašnu!

I eto ga! Vaš krompir je sada spreman da ukrade šou sa trpeze. Spolja zapečen do savršenstva, sa zlaćanom, hrskavom korom, a iznutra kremast kao pire. Ne zaboravite: tajna je u kratkom kuvanju i jednom, moćnom, čarobnom sastojku – kukuruznom brašnu. Prijatno!

