Imate ovo u frižideru, a bacate: Namirnica koja spašava svako jelo od zagorevanja i viška soli

Krompir spasava jelo kad presolite supu ili zagori dno lonca. Bacate ga, a on radi posao koji nijedan začin ne može. Probajte odmah.

Jedan očišćen krompir vraća presoljenu supu u život za desetak minuta. Većina vas u tom trenutku panično dosipa vodu i razblažuje ukus celog ručka, a u fioci stoji rešenje koje ste hteli da bacite. Krompir spasava jelo kad ništa drugo ne pomaže, i to bez ijednog dodatnog začina.

Kako sirovi krompir hvata višak soli

Presolili ste pasulj ili goveđu supu? Ne dosipajte vodu, jer time ubijate i so i sav ukus mesa. Oljuštite jedan veći krompir, isecite ga na četiri komada i ubacite u lonac. Pustite da krčka petnaest do dvadeset minuta. Krompir upija deo soli zajedno sa vodom, pa na kraju samo izvadite komade i bacite njih, ne ceo ručak.

Radi to skrob u krompiru. On vezuje tečnost oko sebe, a sa tečnošću ide i so rastvorena u njoj. Za jednu šerpu čorbe od tri litre obično je dovoljan jedan krompir srednje veličine. Ako ste preterali ozbiljno, ubacite dva i produžite kuvanje za još pet minuta.

Zagorela sarma? Krompir hvata i taj gorak miris

Najgori scenario u srpskoj kuhinji nije presoljeno, nego zagorelo dno. Kad osetite onaj oštar miris zapaljenog šećera iz sarme ili podvarka, prvo ne mešajte. Mešanjem vučete gorčinu sa dna kroz celo jelo. Prebacite gornji, neoštećeni deo u čist lonac, pa ubacite oguljen krompir i poklopite.

Krompir tokom narednih dvadesetak minuta upija dobar deo zagorelog mirisa iz pare. Neće napraviti čuda ako je dno potpuno crno, ali laku zagorelost povuče dovoljno da jelo opet bude za sto. Skrob radi i protiv soli i protiv gorčine, što ga čini najjeftinijim spasiocem u kući.

Šta tačno krompir radi u presoljenom jelu?

Krompir upija deo slane tečnosti dok se kuva, pa kad ga izvadite, izvlači i so vezanu u toj vodi. Ne pravi čuda kod ekstremnih grešaka, ali blagi do srednji višak soli ukloni za petnaest minuta.

Gde krompir neće pomoći, pa ni ne pokušavajte

Suvi obrok bez tečnosti je sasvim druga priča. Ako ste presolili roštilj ćevape ili pečeno meso, krompir nema u čemu da pliva i nema šta da upija. Tu radi samo prilog, dodajte neslan pire ili hleb da uravnotežite zalogaj. Trik sa krompirom radi isključivo u jelima sa dosta tečnosti, čorbe, sosovi, paprikaš, pasulj.

Pazite i na vreme. Krompir ostavljen pun sat u loncu raspadne se i zamuti čorbu skrobom. Petnaest do dvadeset minuta je tačka kad ga vadite, dok je još ceo komad. Slab izvlačač u panel-kuhinji znači da gorak miris zagorele hrane dugo visi, pa otvorite prozor čim počnete da spasavate jelo.

Sledeći put kad vam ruka klizne sa solju, sećate li se još nekog starog trika iz kuhinje koji vam je spasao ručak u poslednji čas?

Koliko krompira treba za presoljenu supu?

Za tri litre čorbe dovoljan je jedan krompir srednje veličine. Kod ozbiljnog viška soli ubacite dva i kuvajte dvadeset minuta.

Da li krompir mora biti oljušten?

Da, oljušten krompir bolje upija so i tečnost. Koru ostavite samo ako vam ne smeta da kasnije cedite čorbu.

Spasava li krompir potpuno zagorelo jelo?

Ne, kod jako zagorelog dna gorčina ostaje. Krompir povlači samo blagu zagorelost iz pare u narednih dvadesetak minuta.

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