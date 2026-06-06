Krompirići iz rerne koji se jedu bez prestanka: Spolja hrskavi, iznutra mekani kao duša

Krompirići iz rerne uspevaju samo uz jedan trik koji većina preskoči. Probajte sutra za ručak, pleh će ostati prazan.

Krompirići iz rerne propadnu u trenutku kada otvorite vrata rerne pre vremena. Svako čačkanje, prevrtanje i provera pretvaraju vaš ručak u kuvan, mlitav krompir koji pliva u sopstvenoj vodi. Umesto rumene korice, dobijete bledu, gumenu površinu i razočarani pogled za stolom.

Iskusne domaćice imaju jedno pravilo koje menja sve. Prvih trideset minuta, pleh se ne dira. Ni jedan jedini put.

Zašto krompirići iz rerne budu mekani, a ne hrskav

Voda je glavni neprijatelj korice. Čim krompir pusti svoju vodu na vreo pleh, ta para mora da pobegne, inače se krompir krčka u sopstvenoj sparini. Tu većina nas pogreši. Pretrpamo pleh, slažemo komade jedan preko drugog, i pari nema kuda da ode.

Pravilo je smešno jednostavno. Jedan red krompira, razmak prsta između komada, pleh već vreo i uljen. Kilogram mladog krompira traži ceo standardni pleh, ne manji. Ako vam je tesno, podelite na dva pleha, ali ne stiskajte.

Recept za hrskavi mladi krompir iz rerne

Šta vam treba za četiri osobe:

1 kg mladog krompira, prepolovljenog

5 do 6 čenova belog luka u ljusci, blago zgnječenih nožem

3 kašike maslinovog ulja

nekoliko grančica majčine dušice ili ruzmarina

krupna morska so i sveže mleveni biber

Mladi krompir nemojte ljuštiti. Kora je tanka, daje boju i drži oblik komada da se ne raspadne. Operite ga četkicom pod mlazom hladne vode i temeljno osušite kuhinjskom krpom. Suv krompir je hrskav krompir. Mokar nikada neće biti, ma koliko jaka bila rerna.

Priprema korak po korak

Rernu uključite na 200 stepeni, sa praznim plehom unutra. Vreo pleh obavi pola posla umesto vas. Kad spustite krompir na njega, čućete kratko cvrčanje. Taj zvuk znači da idete pravim putem.

Prepolovljene krompiriće stavite u činiju, prelijte uljem, posolite, pobiberite i izmešajte rukama dok svaki komad ne zasija. Rasporedite ih na vreo pleh, obavezno presekom nadole. Taj presek pravi koricu boje karamela, zato ga ne pomerajte. Između krompira ubacite čenove belog luka u ljusci i grančice začina. Ne preko krompira, nego pored.

Pecite tačno 30 minuta. Bez otvaranja, bez virkanja, bez mešanja. Posle pola sata, lopaticom okrenite svaki komad. Vratite još 25 do 35 minuta, dok ivice ne dobiju tamniju, gotovo prepečenu boju. Beli luk će tada biti mekan kao puter, istisnete ga iz ljuske i razmažete po krompiru kao namaz.

Šta uništava hrskavu koricu

Aluminijumska folija. Pokriven krompir je kuvan krompir, koliko god rerna grejala. Folija zadržava paru iznad jela i kora ostaje bleda, gumena, bezukusna.

Hladno ulje preko hladnog krompira na hladnom plehu. Tri hladne stvari znače da prvih deset minuta pečenja troši energiju na zagrevanje, umesto na pravljenje korice. Zagrejte pleh, ulje neka se zagreje sa njim.

Sitna so. Hvata vlagu, lepi se za koru i pravi vlažan sloj koji upija ulje. Krupna morska so ostaje na površini, hrska pod zubom i ne natapa krompir iznutra.

Jedan potez koji deli dobar krompir od savršenog

Sve se svodi na strpljenje i poštovanje pleha. Kada prestanete da dežurate pored rerne i pustite vrelinu da odradi posao, dobijete krompiriće sa rumenom koricom koja mami pogled, a iznutra ostaju mekani, mirisni i topli. Tačno onakvi kakve vaši ukućani traže da im pravite svake nedelje.

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