Zaboravite na prženje u ulju: Genijalan trik za tikvice – gotove za 10 minuta, a ukus je čista magija

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Najbolji kulinarski trikovi za tikvice bez kapi ulja. Zaboravite na prskanje masnoće i teške pohovane obroke uz ovaj brzi savet od 10 minuta.

Zaboravite na upijanje ulja, prskanje po šporetu i dugo stajanje pored vatre. Postoji genijalan kulinarski trikovi koji tikvice pretvaraju u vrhunski obrok bez ijedne kapi viška masnoće.

Sve što vam treba već imate u kuhinji, a rezultat je toliko dobar da ćete ovaj recept spremati bukvalno svakog dana.

Zašto su vaše tikvice uvek gnjecave i pune ulja

Glavna greška koju svi pravimo jeste uverenje da povrće mora da pliva u masnoći da bi dobilo finu, rumenu koricu.

Tikvice su same po sebi pune vode i ponašaju se kao sunđer koji upija svaku kap iz tiganja.

Kada ih stavite na ulje, one se zapravo kuvaju u sopstvenom soku i toj masnoći, gubeći svu prhkost.

Zato zaboravite na flašu ulja i duboke tiganje – vreme je za preokret.

Genijalan kulinarski trikovi sa papirom za pečenje

Sve što vam treba za ovaj recept jesu tikvice, so i jedan običan tabak papira za pečenje.

Isecite tikvice na kolutove ili režnjeve debljine tačno 5 milimetara jer je to idealna mera da ostanu sočne, a da se brzo ispeku.

Evo tačnog postupka koji garantuje uspeh iz prvog pokušaja:

Korak 1: Isecite kolutove i obavezno ih posolite u cediljki.

Isecite kolutove i obavezno ih posolite u cediljki. Korak 2: Ostavite ih tačno 10 minuta da puste sav višak vode.

Ostavite ih tačno da puste sav višak vode. Korak 3: Dobro ih potapšite papirnim ubrusom dok ne budu potpuno suve na dodir.

Dobro ih potapšite papirnim ubrusom dok ne budu potpuno suve na dodir. Korak 4: Na dno suvog teflonskog tiganja stavite krug isečen od papira za pečenje.

Na dno suvog teflonskog tiganja stavite krug isečen od papira za pečenje. Korak 5: Poređajte kolutove direktno na papir, bez ijedne kapi ulja.

Pecite ih na jačoj vatri 3 minuta sa jedne i 3 minuta sa druge strane dok ne dobiju one prepoznatljive, zlatne šare.

PROČITAJTE JOŠ: Domaćice u sumnji: Da li se tikvice ljušte pre jela ili tako gubite sve vitamine?

Kako da dobijete onu savršenu kafansku aromu bez masnoće

Sada sledi onaj ključni, insajderski momenat koji od običnog povrća pravi vrhunski specijalitet.

Čim skinete tikvice sa vatre, dok su još vrele, prebacite ih u dublju posudu.

Uzmite beli luk u prahu i bogato ih pospite, a zatim dodajte samo nekoliko kapi balzamiko sirćeta.

Toplota pečenih tikvica će u sekundi aktivirati aromu belog luka, dok će sirće dati onu prepoznatljivu, osvežavajuću notu zbog koje nećete moći da prestanete da jedete.

Ovaj jednostavan kulinarski trik stvara privid da jedete bogato začinjeno, prženo jelo, a zapravo unosite čisto zdravlje.

Koliko kalorija ima ovaj brzi letnji obrok

Ako pazite na liniju ili jednostavno ne želite težinu u stomaku pre spavanja, ovo je bukvalno spas.

Klasične pohovane tikvice upiju toliko ulja da jedna porcija može imati preko 500 kalorija.

Sa druge strane, 100 grama tikvica spremljenih na papiru ima jedva 17 kalorija.

Možete pojesti pun tanjir bez ikakve griže savesti i leći u krevet sa osećajem lakoće.

PROČITAJTE JOŠ: Letnji detoks: Tri lagane večere od sezonskog povrća koje tope kilograme preko noći

Savršeno se slažu uz kašiku hladnog kiselog mleka ili malo posnog sira, čineći idealan obrok za tople dane.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com