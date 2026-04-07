Ne kupujte mleveno meso ako vidite ove bele tragove: Mesari otkrili šta se krije iza „super cene“ u marketima

Kupovina mlevenog mesa – kako da vas ne prevare bele mrlje u pakovanju

Svi smo bar jednom stali ispred rashladne vitrine u marketu, zbunjeni super cenom mlevenog mesa koja deluje prosto neverovatno.

Dok ubacujete pakovanje u korpu, verovatno ne razmišljate o onim sitnim, belim tragovima koji prožimaju crvenu masu, misleći da je to samo malo više masnoće.

Međutim, iskusni mesari upozoravaju da kupovina mlevenog mesa može postati pravi rizik za vaš novčanik i zdravlje ako ne naučite da čitate te nevidljive signale.

Domaćice u Srbiji sve češće primećuju da se meso tokom prženja „skupi“ na pola, a tiganj preplavi čudna voda i bela pena.

Šta su zapravo beli tragovi u mlevenom mesu?

Mnogi veruju da su bele tačkice dokaz da je meso prošarano kvalitetnom masnoćom, ali u industrijskoj preradi istina je često drugačija.

Kada je u pitanju masovna kupovina mlevenog mesa u velikim trgovinskim lancima, ti tragovi su neretko ostaci vezivnog tkiva, hrskavica i jeftinih masnoća koje se dodaju da bi se povećala masa.

Problem nastaje jer se u te „dodatke“ često ubrizgava salamura ili voda sa fosfatima kako bi meso izgledalo sveže i jedro pod neonskim svetlima.

Čim takvo meso spustite na vreo tiganj, voda ispari, vlakna se zgrče, a vi ostanete sa suvim i žilavim komadima koji nemaju nikakav ukus.

Trik sa „super cenom“ i viškom aditiva

Niska cena je najjači mamac. Mesari otkrivaju da se iza akcija često krije meso koje je na samoj granici roka trajanja.

Da bi povratili boju, proizvođači ponekad koriste dozvoljene, ali ne baš zdrave konzervanse koji maskiraju sivilo.

Beli tragovi koji izgledaju kao „pahuljice“ unutar vakuumske folije mogu ukazivati i na to da je meso bilo zamrzavano i odmrznuto više puta.

To direktno utiče na kvarenje strukture proteina, zbog čega takvo meso gubi svu nutritivnu vrednost koju očekujete da servirate svojoj porodici.

Sigurna kupovina mesa: Test prsta i boja

Kada birate komad, nikada se ne oslanjajte samo na izgled pod folijom jer svetlo u mesarama često ima ružičasti filter.

Ako možete, tražite da vam samelju komad pred očima. To je jedina 100% sigurna kupovina mesa bez skrivenih primesa.

Sveže juneće meso treba da bude svetlocrveno, dok je svinjetina bledo-ružičasta. Svaka tamna ivica ili preterano bela unutrašnjost je alarm za oprez.

Pritisnite pakovanje prstom kroz foliju. Ako rupa ostane i meso se ne vrati u prvobitni oblik, znači da je puno vode i da su vlakna već počela da propadaju.

Zašto je domaće mleveno meso uvek bolji izbor?

Razlika u ukusu između onog što sami pripremite i onog „iz kutije“ je ogromna, a razlog leži u čistoći sastojaka.

Domaće meso ne sadrži soju, skrob ili pojačivače ukusa koji se često kriju pod stavkom „začini“ na deklaracijama u marketima.

Kvalitetna kupovina mesa podrazumeva da plaćate mišić, a ne otpatke koji su prošli kroz mašinu pod visokim pritiskom.

Sledeći put kada vidite popust od 30%, zapitajte se kolika je realna cena vašeg zdravlja i obroka koji će se pretvoriti u paru.

ZLATNI SAVET

Ako ipak kupite gotovo mleveno meso, pre pripreme ga izvadite iz posude i ostavite 10 minuta na sobnoj temperaturi. Ako pusti lepljivu, beličastu tečnost pre nego što dotakne tiganj, znajte da je puno aditiva i soli. Takvo meso nemojte soliti dodatno tokom kuvanja.

Da li je bezbedno jesti mleveno meso koje je malo potamnelo u sredini?

Blago sivilo u unutrašnjosti često je rezultat nedostatka kiseonika i ne mora značiti kvarenje. Ako meso ima neprijatan miris ili je sluzavo na dodir, odmah ga bacite.

Šta znači ako se tokom prženja stvori bela pena?

Bela pena je jasan znak da je u meso ubrizgana voda sa fosfatima. To nije opasno po život, ali ukazuje na to da ste platili vodu po ceni mesa.

Koliko dugo mleveno meso sme da stoji u frižideru?

Sveže mleveno meso bi trebalo pripremiti u roku od 24 sata od kupovine, jer ima veliku površinu pogodnu za razvoj bakterija.

