Kupus salata se najbrže i najlakše napravi na ovaj način. Trik koji će vas oduševiti!

Salata će biti podjednako isečena, kupus će biti tanak i preukusan. Kupus salata najbolje pravi se pomoću ljuštilice za povrće.

Kupus salata se pomoću ljuštilice za povrće, ni veliki noževi, ni rende nisu dobro rešenje.

Kupus u svežem stanju „ide“ uz sve – i uz različite vrste mesa, i uz brojna variva, sa dresingom ili bez, ali priprema često zna da odnese mnogo vremena.

Kupus ne sme da bude iseckan previše sitno, pošto može da se pretvori u kašu, ali ni previše krupno jer onda ne može da „pokupi“ začine i postane nezgodan za jelo.

Da biste iseckali kupus za salatu koja će biti savršena za vaša nepca, potrebno je da primenite jednostavnu tehniku. Batalite klasično rende ili velike noževe za rezanje kupusa i „pozovete u pomoć“ ljuštilicu za čišćenje povrća.

Glavicu kupusa isecite na polovine, a potom i na četvrtine. Spustite četvrtinu glavice kupusa na dasku, uzmite ljuštilicu za povrće i povlačite gore-dole po unutrašnjosti kupusa.

Salata će biti podjednako isečena, kupus će biti tanak, a samim tim će i dobro „prihvatiti“ sve začine ili već gotov dresing. Posao će biti brzo obavljen. Domaćica neće morati da uloži mnogo snage da bi spremila salatu.

Da bi salata bila što ukusnija, obavezno uz so dodajte i malo šećera, standardno – ulje i sirće, ali i barem 100 mililitara vode. Dobro izmešajte salatu i ostavite da odstoji petnaestak minuta pre posluženja. Zahvaljujući vodi kupus će dodatno omekšati, a šećer će „podići“ slani ukus, pa će salata biti neodoljiva.

Kako vi seckate kupus za salatu? Imate li neki trik koji primenjujete da biste što uspešnije i brže obavili taj posao? Podelite sa nama kroz komentare.

