Kuvana testenina može da se čuva u frižideru 3 do 5 dana, evo kako prepoznati da se pokvarila

Kuvana testenina može da se čuva u frižideru, pa čak i u zamrzivaču. Ali pored mirisa i ukusa, uvek treba obratiti pažnju na vremenski rok.

Jela od testenine su brz i jednostavan obrok. Takva jela se mogu pripremati unapred za nekoliko dana. Ali koliko dana kuvana testenina može da se čuva u frižideru, a da još bude bezbedna za jelo?

Prema mišljenju stručnjaka iz EFSA (Evropske agencije za bezbednost hrane), tj. kombinaciji mikrobioloških istraživanja, epidemioloških podataka o trovanju hranom i praktičnih smernica za domaćinstva, naznačeno je tri do pet dana za čuvanje kuvane testenine u frižideru.

Ovaj rok se odnosi na većinu verzija kuvane testenine ako je bez aditiva, ili se čuva odvojeno u posudi.

U slučajevima kada jelo od testenine sadrži meso, kremu ili druge lako kvarljive sastojke, ovaj period se često skraćuje na dva do tri dana, jer takvi aditivi ubrzavaju razvoj bakterija.

Zašto baš tri do pet dana?

Razlog za ovo vremensko ograničenje leži u samoj prirodi kuvane testenine. Nakon kuvanja, postaje vlažna i bogata skrobom, sa relativno neutralnim pH, što je gotovo idealno okruženje za rast mikroorganizama.

Među njima se često ističe bakterija Bacillus cereus, poznata po svojoj sposobnosti da raste u skrobnim namirnicama poput testenine i pirinča. Ono što je takođe zabrinjavajuće jeste činjenica da neke bakterije proizvode toksine koji se ne uništavaju naknadnim zagrevanjem hrane. Upravo zato bezbednost obroka zavisi ne samo od toga da li se ponovo zagreva, već pre svega od načina i trajanja skladištenja.

Frižider, iako je neophodan za očuvanje hrane, ne zaustavlja proces kvarenja, već ga samo usporava. Na temperaturama oko 4 °C, bakterije se razmnožavaju mnogo sporije, ali se ne zaustavljaju potpuno. To znači da svaka namirnica, pa i kuvana testenina, ima svoj ograničeni rok trajanja, bez obzira na to koliko je uredno bila skladištena.

Važno je da testenina bude u dobro zatvorenoj posudi

Kuvana testenina može da se čuva u frižideru, ali na rok trajanja značajno utiču i svakodnevne kuhinjske navike. Na primer, ostavljanje testenine na sobnoj temperaturi duže od dva sata pre skladištenja u frižideru stvara uslove za ubrzani rast bakterija. Isto važi i za skladištenje u otvorenim ili neadekvatno zatvorenim posudama, gde kontakt sa vazduhom dodatno povećava rizik od kontaminacije.

Pravilno skladištenje stoga igra ključnu ulogu. Preporučljivo je ohladiti testeninu u razumnom vremenskom roku, a zatim je čuvati u hermetički zatvorenoj posudi i čuvati u stabilnom delu frižidera. Takvi uslovi ne produžavaju rok trajanja preko preporučenih granica, ali pomažu da hrana ostane bezbedna u njima.

Kako da znate da li se testenina pokvarila?

Kada je u pitanju prepoznavanje pokvarene testenine, čula mogu biti korisna, ali ne i nepogrešiva. Promene u teksturi, poput sluzavosti ili prekomerne lepljivosti, neprijatnog ili kiselog mirisa i promene boje ili pojave buđi, jasni su znaci da hrana više nije bezbedna za konzumiranje.

Važno je napomenuti da hrana može izgledati i mirisati potpuno normalno, a da već sadrži štetne mikroorganizme. Zato stručne preporuke naglašavaju važnost poštovanja vremenskih okvira, a ne oslanjanja isključivo na vizuelne utiske.

Ako želite da dodatno produžite rok trajanja kuvane testenine, zamrzavanje je jedina pouzdana opcija. U zamrzivaču može da traje i do nekoliko meseci, mada se tekstura često menja nakon odmrzavanja. Ipak, to je bezbedniji izbor od dužeg skladištenja u frižideru duže od preporučenog perioda.

