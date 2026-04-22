Zaprška vam više ne treba: Dodajte ovo na kraju kuvanja i grašak će biti savršeno kremast i gust

Saznajte kako da postignete savršenu gustinu bez brašna. Kuvanje domaćeg graška uz jednostavan trik koji čuva ukus i zdravlje.

Kuvanje domaćeg graška bez brašna i teške zaprške

Dosta vam je vodenastog graška ili teškog brašna koje nadima stomak?

Mnoge domaćice misle da je zaprška jedini spas, ali to je velika zabluda.

Kuvanje domaćeg graška može da ispadne vrhunski gusto uz jedan zaboravljeni trik.

Evo kako da dobijete savršen, kremast obrok bez ijedne kašike brašna.

Zašto izbacujemo klasičnu zapršku?

Klasična zaprška od masti, ulja i belog brašna dodaje nepotrebne kalorije i često maskira finu aromu mladog povrća.

Osim što opterećuje varenje, ona može promeniti i boju jela, čineći ga sivkastim umesto jarko zelenim.

Kada je u fokusu kuvanje domaćeg graška, cilj nam je da izvučemo maksimum iz samog zrna, a ne da napravimo lepljivu smesu od brašna.

Mnoge domaćice se plaše da će jelo bez zaprške biti retko kao supa, ali tajna se krije u samom povrću koje već imate u loncu.

Krompir kao prirodni zgušnjivač

Najjednostavniji način da postignete kremastu teksturu jeste da u startu dodate jedan veći krompir isečen na sitne kockice.

Krompir tokom kuvanja oslobađa skrob koji prirodno povezuje tečnost i povrće, stvarajući baršunastu osnovu.

Na samom kraju, te kockice krompira možete blago pritisnuti viljuškom uz ivicu šerpe kako bi se dodatno sjedinile sa čorbom.

Ovo je trik koji ne menja ukus, ali drastično popravlja vizuelni utisak jela.

Tajni sastojak: Gustina iz samog zrna

Ako želite još intenzivniji ukus, tri minuta pre nego što ugasite ringlu, uradite sledeće.

Izvadite dve pune kutlače skuvanog graška i povrća iz šerpe i stavite ih u blender ili ih ispasirajte štapnim mikserom.

Vratite tu gustu kašu nazad u lonac i dobro promešajte dok se sve ne sjedini.

Dobićete neverovatnu gustinu bez ijednog grama brašna, a kuvanje domaćeg graška će rezultirati obrokom koji miriše na detinjstvo.

Začini koji prave razliku

Da bi vaš grašak bio vrhunski, nemojte štedeti na svežem miđiji (mirođiji), jer ona je najbolji prijatelj ovog povrća.

Osim što daje specifičnu notu, mirođija pomaže u varenju mahunarki, što je veoma važno za sve koji imaju osetljiv stomak.

Dodajte i jednu kašičicu šećera tokom dinstanja luka; to će neutralisati gorčinu i naglasiti prirodnu slatkoću mladog zrna.

Prstohvat sode bikarbone dok se grašak kuva pomoći će da zrna zadrže prelepu, jarko zelenu boju.

SAVET:

Umesto obične vode, tokom kuvanja uvek dodajte toplu povrtnu ili pileću supu (buljon). Ovo će vašem jelu dati dubinu ukusa koju je nemoguće postići samo začinima iz kesice, a gustina će biti postojanija.

Pravilno dinstanje luka je pola posla

Nemojte žuriti sa dodavanjem vode; luk mora da se dinsta na tihoj vatri dok potpuno ne postane staklast i skoro se ne raspadne.

Tek kada je luk spreman, dodajete grašak i šargarepu, puštajući ih da se kratko proprže na masnoći kako bi pustili svoje sokove.

Ovaj proces stvara bazu koja je prirodno gusta i lepljiva, što olakšava kasnije zgušnjavanje bez hemije.

Domaći grašak spremljen na ovaj način je lagan za večeru, a dovoljno sit za bogat porodični ručak.

Često postavljana pitanja

Koliko dugo se kuva mladi, a koliko zamrznuti grašak?

Mladi grašak je obično gotov za 30 do 40 minuta, dok zamrznutom može trebati i do sat vremena, zavisno od starosti zrna pre zamrzavanja.

Ako sami pripremate zalihe, pročitajte i kako pravilno zamrznuti povrće da bi sačuvalo sve vitamine.

Šta ako je grašak i dalje redak na kraju?

Možete razmutiti jednu kašičicu gustina u malo hladne vode i uliti u ključalo jelo, to je zdravija opcija od klasične zaprške.

Da li se grašak soli na početku ili na kraju?

Najbolje je posoliti jelo na polovini kuvanja kako bi zrna upila so, ali ne bi postala tvrda.

