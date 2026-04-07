Stavite komad hleba u šerpu dok kuvate kupus: Trik iskusnih domaćica koji rešava ogroman problem

Kuvanje kupusa više ne mora da širi neprijatne mirise po stanu. Saznajte kako jedno parče hleba rešava ovaj problem na prost način.

Kuvanje kupusa – trik sa hlebom koji uklanja neprijatne mirise

Svi volimo domaći podvarak, sarmu ili sladak kupus, ali malo ko uživa u onome što sledi nakon što se šporet upali.

Miris koji se širi stanom tokom pripreme često je toliko intenzivan da satima, pa i danima, ne napušta zavese i nameštaj.

Kuvanje kupusa je za mnoge domaćice u Srbiji prava „mirisna noćna mora“, naročito u stanovima gde ventilacija nije idealna.

Srećom, naše bake su imale jednostavno rešenje koje košta nula dinara, a efikasnije je od najskupljeg aspiratora.

Zašto se javlja taj specifičan miris?

Kupus je izuzetno zdrava namirnica, bogata sumpornim jedinjenjima koja su zaslužna za njegovu hranljivost, ali i za težak miris.

Kada se ova jedinjenja zagreju, ona se oslobađaju u vidu pare i prodiru u svaki ugao vašeg doma.

Mnoge žene zbog toga izbegavaju da pripremaju ovo jelo radnim danima, čuvajući ga samo za vikend kada mogu satima da provetravaju prostorije.

Ipak, postoji način da uživate u omiljenom obroku bez neprijatnih nuspojava.

Stari trik: Parče hleba u šerpi

Rešenje je toliko prosto da će vas oduševiti: sve što vam treba je jedno parče starog hleba.

Kada počne kuvanje kupusa, jednostavno položite parče hleba direktno na vrh kupusa koji se krčka ili ga stavite u tanku krpu pa preko šerpe.

Hleb se u ovom procesu ponaša kao prirodni sunđer koji upija sumporna isparenja pre nego što ona izađu iz posude.

Važno je da hleb ostane na vrhu i da se ne raspadne potpuno u jelu, pa je bela sredina starog hleba najbolji izbor.

Kuvanje kupusa uz pomoć sirćeta ili lovora

Ako pri ruci nemate hleb, postoje još dve namirnice koje provereno neutrališu miris direktno u izvoru.

Dodavanje samo jedne kašike jabukovog sirćeta u vodu može drastično smanjiti intenzitet isparenja.

Takođe, lovorov list nije tu samo zbog arome; on ima moć da „veže“ mirise za sebe tokom termičke obrade.

Kombinacija hleba i lovora je dobitna formula koju koriste iskusne kuvarice u profesionalnim kuhinjama.

Da li hleb menja ukus jela?

Ovo je najčešća briga, ali razloga za strah nema – hleb će pokupiti samo miris, a ukus vašeg specijaliteta ostaće netaknut.

Zapravo, mnogi tvrde da hleb dodatno „umiri“ žestinu koju kupus može imati, čineći jelo lakšim za stomak.

Nakon što je jelo gotovo, pažljivo izvadite parče hleba i bacite ga; primetićete da je ono potpuno promenilo miris.

Vaša kuhinja će mirisati na začine i meso, a ne na tešku aromu kuvanog povrća.

ZLATNI SAVET

Ako želite maksimalan efekat, nakapajte par kapi limunovog soka na hleb pre nego što ga stavite u šerpu. Citrusi će dodatno osvežiti paru koja izlazi, a hleb će ostati kompaktniji tokom celog procesa.

Koji hleb je najbolji za ovaj trik?

Najbolje je koristiti stari beli hleb jer je njegova struktura čvršća i bolje upija vlagu i mirise.

Mogu li koristiti integralni hleb?

Možete, ali integralni hleb ima jaču sopstvenu aromu koja bi u teoriji mogla minimalno da utiče na miris jela.

Koliko dugo hleb treba da stoji u šerpi?

Hleb treba da stoji u šerpi sve dok traje najintenzivnije kuvanje kupusa, obično prvih 30 do 45 minuta.

