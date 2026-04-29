Pasulj se kuva duplo brže bez nadimanja: Samo dodajte ovaj začin u vodu i rešite muku zauvek

Kuvanje pasulja bez nadimanja konačno je moguće uz jednostavan trik iskusnih domaćica.

Tajna nije u posebnom loncu, već u samo jednoj kašičici kima koju dodajete u vodu na samom početku.

Uz ovaj začin, zrna postaju mekana duplo brže, a što je najvažnije – neprijatne tegobe nakon jela potpuno nestaju.

Kim olakšava varenje i daje jelu bogatiji ukus, pretvarajući svaki ručak u savršen obrok bez ikakvih muka.

Zašto nas pasulj nadima i zašto kuvanje traje večnost

Glavni krivac za nadimanje su složeni šećeri koje pasulj prirodno sadrži, a koje naš organizam teško prerađuje.

Ako se zrna kuvaju bez ikakvih dodataka u vodi, ti šećeri ostaju aktivni i satima nakon obroka prave haos u stomaku.

Drugi problem je vreme. Pasulj koji nije pravilno namočen ili se kuva na prejakoj vatri često se „šokira“ – opna se spolja stvrdne, dok unutrašnjost ostaje sirova.

Rezultat je poznata borba sa šporetom. Prolaze sati, a pasulj je i dalje tvrd pod zubima.

Kim rešava oba problema odjednom i to je razlog zašto ga domaćice koje znaju nikad ne zaboravljaju kada kuvaju pasulj.

Šta kim radi s pasuljem u loncu

Kim nije samo začin za ukus. Sadrži prirodna jedinjenja koja razlažu upravo one složene šećere u pasulja koji izazivaju nadimanje.

Kada se doda u vodu na početku kuvanja, kim počinje da deluje odmah i do trenutka kada je pasulj gotov, ti šećeri su već razloženi.

Uz to, kim ubrzava omekšavanje pasulja.

Kimova ulja pomažu da vlaga prodre dublje u zrno i ono omekša pre i ravnomernije.

Pasulj koji bi se kuvao sat i po, s kimom je gotov za četrdeset do pedeset minuta.

Ukus? Blag, ali prijatan. Kim pasulja ne pretvara u nešto egzotično, samo mu daje dublji ukus koji se odmah oseti.

Kako se pravilno koristi kim pri kuvanju pasulja

Nije dovoljno samo baciti kim u lonac. Postoji tačan redosled koji daje najbolje rezultate.

Pasulj potopite u hladnu vodu večer pre kuvanja, najmanje osam sati.

Vodu u kojoj se pasulj namakao obavezno bacite, u njoj su već deo šećera koji nadimaju.

Pasulj stavite u svežu hladnu vodu i tek onda upalite vatru.

Kada voda počne da se zagreva, dodajte kašičicu kima u zrnu ili mlevenog.

Kuvajte na srednjoj vatri, ne na jakoj, jer jaka vatra stvrdnjava pasulj spolja.

Solite tek kada je pasulj skoro gotov, so na početku usporava kuvanje.

Jedna kašičica kima na pola kilograma pasulja je dovoljno. Ne treba više, jer previše kima daje prejak ukus koji nije svačiji.

Još jedan trik koji ide uz kim

Kim radi još bolje u kombinaciji s jednim listom lovora i kašičicom jabukovog sirćeta dodanog na kraju kuvanja.

Lovor pojačava dejstvo kima na šećere u pasulja, a sirće na kraju neutrališe sve što je ostalo i daje pasulja onaj kiselkast ton koji domaći pasulj treba da ima.

Kim, lovor i malo sirćeta na kraju i pasulj se skuva duplo brže, ne nadima i ukus je kao iz detinjstva.

Najbolji način za kuvanje pasulja bez nadimanja

Nije potrebna nova šerpa, nije potreban ekspres lonac i nije potrebno sat vremena stajati nad šporetom.

Jedna kašičica kima na početku kuvanja i pasulj se skuva duplo brže, stomak ne nadima i svako ko proba ovaj trik pita se zašto ga nije znao ranije.

