Kuvanje pirinča postaje lako kad u vodu dodate ovaj sastojak, zrna ostaju odvojena i nikad se ne lepe

Kuvanje pirinča više neće biti drama. Dodajte jedan sastojak u vodu i zrna ostaju odvojena. Probajte večeras.

Kuvanje pirinča muči pola Srbije, a rešenje stoji u vašem ormariću već godinama. Kašičica belog sirćeta u vodi pre nego što stavite šerpu na ringlu, i pirinač izlazi rastresit, zrno do zrna, bez one lepljive mase koja se hvata za dno. Bez skupih trikova, bez ispiranja deset puta, bez merenja vode na kap.

Zašto baš sirće, a ne so ili ulje

Sirće blago razlaže površinski sloj skroba na zrnu pirinča. Taj sloj je glavni krivac za lepljivost. Kad ga neutrališete kiselinom, zrna se ne spajaju u grudvice i ne hvataju se za dno šerpe. Ukus sirćeta potpuno nestaje tokom kuvanja, ostaje samo čist miris pirinča.

So pojačava ukus, ali ne menja teksturu. Ulje pravi sjajan film po zrnu, međutim često ostavlja masan trag i otežava da pirinač upije sos kasnije. Belo sirće je najjeftinija i najčistija varijanta, a jabukovo daje blagu voćnu notu koja paše uz piletinu.

Koliko tačno dodati u vodu

Pravilo za kuvanje pirinča je jednostavno. Na šolju pirinča ide dve šolje vode i ravna kašičica sirćeta. Ako kuvate veću količinu, držite isti odnos. Više od toga nije potrebno, manje neće dati efekat.

Šta je tajna rastresitog pirinča

Rastresit pirinač dobijate kada smanjite skrob na površini zrna i ne mešate ga dok se kuva. Kiselina iz sirćeta razbija skrob, poklopac drži paru, a mirovanje od pet minuta posle kuvanja vraća zrnima čvrstinu.

Redosled koji menja sve

Prvo isperite pirinač u hladnoj vodi dok voda ne postane bistra. Tri ispiranja su dovoljna, ne morate da terate do providnosti kao u restoranu. Zatim sipajte vodu u šerpu, dodajte sirće, pa so po ukusu. Kada provri, ubacite pirinač, promešajte jednom i poklopite.

Smanjite vatru na najmanju i ne dirajte poklopac narednih dvanaest minuta. Posle toga sklonite šerpu sa ringle, ostavite poklopljeno još pet minuta. Tek onda viljuškom, ne kašikom, lagano rastresite zrna.

Greške zbog kojih vam se pirinač lepi

Najčešća greška je mešanje tokom kuvanja. Svaki put kada podignete poklopac i promešate, oslobađate skrob i pravite kašu.

Druga greška je previše vode. Treća, kuvanje na jakoj vatri od početka do kraja, što pravi koru na dnu šerpe.

Ljudi često ne ispiraju pirinač jer misle da gube hranljive materije. Gubitak je minimalan, a dobitak u teksturi ogroman. Hladno ispiranje skida višak skroba i radi pola posla pre nego što voda uopšte provri.

Koja vrsta pirinča najbolje reaguje

Trik sa sirćetom radi za sve sorte, ali najveću razliku videćete kod dugog zrna i basmatija. Okrugli pirinač za rižoto namerno pušta skrob, pa kod njega sirće ne koristite. Za sušenje i salate, dugo zrno sa sirćetom je idealno.

Koji još sastojak može da zameni sirće

Ako nemate sirće, par kapi limunovog soka radi sličan posao. Kiselina je kiselina, mehanizam je isti. Nikad ne kombinujte sirće i limun u istoj šerpi za kuvanje pirinča, dobićete previše oštar miris koji preti da nadjača jelo.

Za posebnu aromu, dodajte list lovora ili režanj belog luka u vodu sa sirćetom. Pirinač upija miris bez da postane sladunjav. Probajte ovaj trik večeras uz piletinu ili gulaš, razlika je vidljiva već iz prve šerpe.

Koju grešku ste vi pravili godinama dok niste shvatili gde je problem sa pirinčem? Napišite u komentaru, neka i drugi nauče iz toga

Da li sirće menja ukus pirinča

Ne menja. Količina je premala, a kiselina ispari tokom kuvanja. Ostaje samo blaga svežina i rastresita tekstura zrna

Koliko vode ide na šolju pirinča

Dve šolje vode na jednu šolju dugog pirinča. Za basmati računajte šolju i tri četvrtine vode. Okrugli pirinač traži manje tečnosti

Mogu li da koristim jabukovo sirće umesto belog

Možete, daje blagu voćnu aromu koja paše uz piletinu i ribu. Količina ostaje ista, jedna ravna kašičica na šolju pirinča

