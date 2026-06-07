Koliko dugo se krčka prava domaća supa? Zbog jedne greške u vremenu gubi i boju i ukus

Kuvanje supe nedeljom je tradicija, ali zbog jedne greške u vremenu ona gubi boju i ukus. Evo koliko dugo zapravo treba da se krčka.

Kuvanje supe nedeljom je tradicija u većini domova, ali sate truda u kuhinji može da upropasti samo jedna sitnica.

Da li ste znali da zbog pogrešnog tajminga ovo omiljeno jelo gubi i zlatnu boju i prepoznatljiv ukus?

Domaća supa traži strpljenje, a tajna je u tome da tečnost nikada ne sme divlje da ključa.

Evo koliko tačno sati šerpa mora da ostane na tihoj vatri ako želite bistru, kafansku supu koja leči dušu.

Idealno vreme kuvanja supe zavisi od vrste mesa:

Pileća supa: minimum 90 minuta na tihoj vatri. Ako koristite domaću kokošku, produžite na 2 sata.

Goveđa supa: traži strpljenje – 3 do 3.5 sata laganog krčkanja za pun ukus i kolagen.

Povrtna supa: gotova za 45 minuta, ali bez mesa neće imati onu dubinu i snagu.

Kako da vam supa uspe svaki put

Kuvanje supe počinje od hladne vode. Meso i kosti obavezno stavljajte u hladnu vodu, jer se tako najbolje izvlače svi hranljivi sastojci i masnoća.

Povrće secite na krupne komade. Veliki komadi daju supi bistrinu, ne menjaju joj teksturu i mnogo lakše ćete ih izvaditi pre serviranja.

Strpljenje je bukvalno ključ uspeha. Vatra mora biti tiha, a tečnost ne sme divlje da ključa, već samo lagano da struji satima.

Redovno skidajte penu sa površine. Ovaj korak nikada ne preskačite ako želite čistu, laganu i prozirnu supu bez mutnih tragova.

Začine ostavite za sam kraj. So, biber i peršun dodajte u poslednjih pola sata kuvanja kako ne bi izgubili svoju aromu.

Tajna supe koja miriše na detinjstvo

Domaća supa nije samo običan recept. To je pre svega vreme, strpljenje i pažnja koju unosite u kuvanje.

Ako se supa kuva prekratko, gubite ono najvrednije. Iz šerpe nestaju pun ukus, savršena bistrinu i svi hranljivi sastojci.

Idealno vreme kuvanja nije nikakav luksuz, već ključ za bogatu aromu. Bilo da spremate pileću, goveđu ili povrtnu, tu se pravi glavna razlika.

Zato dajte šerpi dovoljno vremena na šporetu. Samo tako ćete dobiti obrok koji stvarno krepi telo i dušu, baš onako kako je to nekada radila baka.

Koliko dugo se kuva pileća supa?

Za klasičnu piletinu potrebno je minimum 90 minuta. Ako kuvate pravu domaću kokošku, idealno je da se krčka puna dva sata na tihoj vatri.

Zašto mi je supa mutna?

Najčešći razlog je jaka vatra. Ako je supa divlje ključala ili niste redovno sklanjali penu sa površine, tečnost će garantovano postati mutna.

Kada dodati rezance ili knedle?

Domaće rezance i knedle ubacujte u šerpu tek pred sam kraj kuvanja. Tako neće upiti previše tečnosti i sigurno se neće raspasti u tanjiru.

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