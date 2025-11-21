Kuvari luk dinstaju samo na ovaj način: Daleko je ukusniji, a gotov za tren

Tajna vrhunskih kuvara! Dodajte samo sodu bikarbonu i šećer i luk će biti izdinstan za tren, daleko ukusniji i bez mirisa!

Vrhunski kuvari koriste samo jedan trik da luk bude daleko ukusniji, gotov za 3 minuta i bez neprijatnog mirisa!

Dinstanje luka je nešto na šta često ne obraćamo pažnju. Iseckamo ga, zagrejemo ulje i stavimo da se dinsta, dok mi radimo nešto drugo.

Ipak, svetski kuvari imaju svoj trik, pa tako Gordon Remzi luk za variva i soseve posipa sodom bikarbonom i šećerom, kako bi se što pre izdinstao i bio sočniji i ukusniji.

Osim toga, ovaj trik sprečava i širenje neprijatnog mirisa po celoj kući. Krivac za neprijatne mirise je oslobađanje sumpora iz luka prilikom termičke obrade.

Pored toga što neće širiti neprijatan miris, luk će se zgusnuti, pa će biti lakši za varenje. Takođe, ako jelo koje pripremate sa dinstanim lukom zahteva pravljenje zaprške, komotno možete da je preskočite – izdinstan sa sodom daće jelu potrebnu gustinu!

Ovaj trik primenjuju kuvari u velikim restoranima i hotelima.

