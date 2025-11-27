Kuvari ne valjaju ribu u brašno, već u ovu namirnicu – hrskavija je, ukusnija i manje masna

Ne koristite brašno! Otkrijte tajnu profesionalnih kuvara – samo 1 sastojak čini prženu ribu neverovatno hrskavom, a upija 5 puta manje ulja!

Kuvari ne valjaju ribu u brašno! Koriste jedan sastojak koji osigurava savršenu hrskavost i čini je 5 puta manje masnom. Otkrijte tajnu!

Pržena riba je prava poslastica jer nudi savršenu kombinaciju meke unutrašnjosti i hrskave kore. Iako je takva riba veoma ukusna, često se susrećemo sa jednim problemom: paniranje sa brašnom ima tendenciju da upije previše ulja, čineći ribu masnom i teškom.

I upravo to mnoge odvraća od toga da češće spremaju prženu ribu.

Zašto pripremati ribu bez brašna?

Priprema savršeno hrskave ribe može biti izazov. Tokom prženja, ključno je da se riba ravnomerno ispeče , ali da u isto vreme ostane sočna iznutra. Mnogo puta, paniranje sa brašnom nije najbolji izbor jer upija mnogo ulja, čineći ribu previše masnom.

Ali postoji rešenje koje profesionalni kuvari često koriste za lakšu, hrskaviju teksturu – a možda ga još niste probali!

Rešenje leži u kukuruznom skrobu

Tajna je u kukuruznom skrobu! Ovaj metod omogućava da riba ne upije višak ulja prilikom prženja, što obezbeđuje hrskavu koru, ali i dalje lakoću jela. Uz ovaj jednostavan trik, vaša riba će biti zdravija, manje masna i još hrskavija.

Kukuruzni skrob stvara zaštitni sloj oko ribe. To mu omogućava da zadrži svoju hrskavost i istovremeno sprečava prekomernu apsorpciju ulja.

Trik za savršenu koricu

Evo kako da to uradite: Umočite svaki komad pržene ribe u kukuruzni skrob da ga potpuno prekrijete. Zatim ga pažljivo spustite u vrelo ulje. Pržite ribu do zlatno smeđe boje i hrskave korice. Na kraju, obavezno je stavite na papirni ubrus da se ocedi višak ulja.

Ovako pripremljena riba zaista će oduševiti svojom hrskavom teksturom i ukusom, a da pritom nije previše masna.

