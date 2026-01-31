Kuvari ribu ne valjaju u brašno, već koriste ovu namirnicu: Bude još hrskavija i ukusnija, a manje masna

Zaboravite na brašno koje upija ulje. Otkrijte u čemu iskusni kuvari valjaju ribu da bi bila hrskavija i ukusnija, a manje masna!

Prekinite sa valjanjem ribe u brašno! Profesionalni kuvari imaju trik uz koji riba bude još hrskavija i ukusnija, a manje masna.

Pržena riba je najbolja stvar na svetu kad je hrskava, ali je prava katastrofa kad se napije ulja pa postane teška i gnjecava. Svi smo mi godinama koristili pšenično ili kukuruzno brašno, verujući da je u tome tajna. A zapravo je baš tu problem.

Brašno se u tiganju pretvori u sunđer koji samo usisava masnoću, pa umesto laganog ručka dobijete nešto što vam satima stoji u stomaku. Zato iskusni kuvari brašno drže podalje od ribe i koriste jednu stvar koju svi imamo u špajzu.

Šta to profesionalci znaju, a mi ne?

Tajna je u kukuruznom skrobu, onom običnom belom prahu koji obično koristimo za zgušnjavanje sosova. Za razliku od brašna koje se „lepi“ za ulje, skrob pravi neverovatno tanak film koji se bukvalno zapečati čim dotakne tiganj. Tako se stvara neka vrsta oklopa koji ne dopušta ulju da uđe unutra, a zadržava sve sokove mesa.

Zato je takva riba triput ukusnija – jer jedete ribu, a ne tešku, masnu koricu.

Kako da vam uvek uspe iz prve

Da bi vaša riba izgledala kao iz najboljeg restorana, važno je da ne preskačete korake:

Riba mora biti potpuno suva pre nego što je dotakne skrob. Koristite papirne ubruse dok ne budete sigurni da na površini nema vode.

Nemojte praviti debeo sloj. Dovoljno je da ribu samo lagano uvaljate u skrob i otresete višak.

Ulje mora biti vrelo, ali ne i da dimi. Čim spustite ribu, skrob će stvoriti barijeru koja sprečava prodiranje masnoće u dubinu mesa.

Probaćete jednom i nećete verovati

Najbolji deo je onaj osećaj kad završite sa jelom. Nema težine, nema gorušice, a tanjir ostane čist, bez onih masnih tragova. Čak i ako ste ceo život bili verni onome kako je radila vaša baka sa kukuruznim brašnom, dajte šansu skrobu bar jednom.

Kad vidite koliko je riba hrskavija i ukusnija, shvatićete zašto iskusni kuvari ovaj trik ne menjaju ni za šta na svetu.

