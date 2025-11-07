Kuvari ribu ne valjaju u brašno, već u ovo – korica je hrskavija, a manje masna

Kuvari ribu ne valjaju u brašno – otkrijte trik sa jednom namirnicom za hrskaviju, ukusniju i manje masnu prženu ribu.

Kuvari ribu ne valjaju u brašno – trik za najukusniju prženu ribu

Pržena riba je prava poslastica – spoj meke, sočne unutrašnjosti i hrskave spoljašnjosti. Ipak, mnogi se suočavaju sa jednim problemom: kada se riba valja u brašno, ono upija previše ulja, pa jelo postaje masno i teško za stomak.

Upravo to je razlog zašto mnogi izbegavaju da češće pripremaju prženu ribu kod kuće.

Kuvari ribu ne valjaju u brašno – trik za najukusniju prženu ribu krije se u jednostavnoj zameni koja menja sve. Umesto brašna, koriste jednu drugu namirnicu koja daje lakšu, hrskaviju koricu i čuva sočnost ribe.

Zašto je ova zamena bolja?

Priprema savršeno pržene ribe zahteva balans – spolja mora biti zlatna i hrskava, a iznutra mekana i sočna. Brašno često narušava taj balans jer upija višak ulja. Profesionalni kuvari zato biraju alternativu koja ne opterećuje jelo, već ga čini laganijim i ukusnijim.

Ako još niste probali ovaj trik, pravo je vreme – rezultat će vas oduševiti!

Kukuruzni skrob je najbolje rešenje

Ovaj metod omogućava da riba ne upije višak ulja prilikom prženja, što obezbeđuje hrskavu koru, ali i dalje lakoću jela. Uz ovaj jednostavan trik, vaša riba će biti zdravija, manje masna i još hrskavija.

Kukuruzni skrob stvara zaštitni sloj oko ribe, omogućavajući joj da zadrži svoju hrskavost i istovremeno sprečava prekomernu apsorpciju ulja.

Umočite svaki komad pržene ribe u kukuruzni skrob da ga potpuno prekrijete, a zatim ga pažljivo spustite u vrelo ulje. Pržite ribu do zlatno smeđe boje i hrskave, pa stavite na papirni ubrus da se ocedi višak ulja.

Ovako pripremljena riba zaista će oduševiti svojom hrskavom teksturom i ukusom, a da pritom nije previše masna.

Ako želite da vaša pržena riba bude hrskava, ukusna i manje masna, vreme je da zaboravite brašno. Trik koji koriste profesionalni kuvari nije komplikovan, ali pravi ogromnu razliku u teksturi i ukusu. Sledeći put kada budete spremali ribu, isprobajte ovu zamenu – možda više nikada nećete poželeti da se vratite starom načinu.

