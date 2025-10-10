Kuvari ribu ne valjaju u brašno, već u ovu namirnicu: Hrskavija je, ukusnija i manje masna

Foto: pixabay.com/vargazs-

Tajna savršene ribe nije u brašnu

Većina nas ribu priprema na isti način – uvaljanu u brašno, pa u tiganj. Ali profesionalni kuvari imaju drugačiji trik: koriste gustin, odnosno kukuruzni skrob, koji ribi daje hrskaviju koricu, manje masnoće i bogatiji ukus.

Zašto gustin, a ne brašno?

Gustin stvara tanak, zaštitni sloj oko ribe koji sprečava da upije previše ulja. Rezultat je riba koja je spolja hrskava, a iznutra sočna. Osim toga, gustin ne menja ukus ribe — već ga ističe.

Kako se koristi gustin za ribu?

Sastojci:

  • 1 kg ribe po izboru (morska ili rečna)
  • 200 g gustina
  • 3 kašičice soli
  • 1 kašičica bibera
  • Po želji: beli luk u prahu, peršun, limunova korica

Priprema:

  • Ribu isecite na komade i posolite.
  • Uvaljajte svaki komad u gustin, ravnomerno sa svih strana.
  • Pržite na srednjoj temperaturi dok ne dobije zlatnu koricu.
  • Ocedite na ubrusu — biće manje masna nego kad se koristi brašno.

 Mali trik, velika razlika

Ako želite da vaša riba bude kao iz restorana – hrskava, ukusna i lagana – zamenite brašno gustinom. Većina domaćinstava ga već ima u kuhinji, a razlika se oseti već pri prvom zalogaju.

