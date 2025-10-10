Kuvari ribu ne valjaju u brašno, već u ovu namirnicu: Hrskavija je, ukusnija i manje masna

Tajna savršene ribe nije u brašnu
Većina nas ribu priprema na isti način – uvaljanu u brašno, pa u tiganj. Ali profesionalni kuvari imaju drugačiji trik: koriste gustin, odnosno kukuruzni skrob, koji ribi daje hrskaviju koricu, manje masnoće i bogatiji ukus.
Zašto gustin, a ne brašno?
Gustin stvara tanak, zaštitni sloj oko ribe koji sprečava da upije previše ulja. Rezultat je riba koja je spolja hrskava, a iznutra sočna. Osim toga, gustin ne menja ukus ribe — već ga ističe.
Kako se koristi gustin za ribu?
Sastojci:
- 1 kg ribe po izboru (morska ili rečna)
- 200 g gustina
- 3 kašičice soli
- 1 kašičica bibera
- Po želji: beli luk u prahu, peršun, limunova korica
Priprema:
- Ribu isecite na komade i posolite.
- Uvaljajte svaki komad u gustin, ravnomerno sa svih strana.
- Pržite na srednjoj temperaturi dok ne dobije zlatnu koricu.
- Ocedite na ubrusu — biće manje masna nego kad se koristi brašno.
Mali trik, velika razlika
Ako želite da vaša riba bude kao iz restorana – hrskava, ukusna i lagana – zamenite brašno gustinom. Većina domaćinstava ga već ima u kuhinji, a razlika se oseti već pri prvom zalogaju.
