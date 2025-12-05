Kuvari ribu više ne valjaju u brašno već u ovo: Bude hrskavija, ukusnija i bez masnoće

Pohovanje ribe ne mora da bude komplikovano. Ako koristite gustin umesto brašna dobićete savršen ukus, bez kapi ulja i mnogo hrskaviju ribu.

Hrskava riba bez brašna i ulja – zvuči nemoguće, ali upravo tako je pripremaju najbolji kuvari. Tajna je u jednostavnom triku koji menja sve: riba ostaje lagana, ne upija masnoću, a ukus je još bogatiji i puniji. Ako ste mislili da je pohovanje uvek sinonim za ulje i brašno, vreme je da otkrijete kako se postiže savršena hrskavost bez ijednog grama brašna.

Pohovanje može da bude pipav posao, zato vam mi predlažemo šta da koristite gustin kako biste sebi olakšali posao.

Kažu da je najlepša pohovana riba. Istina je da je tako kaloričnija, ali je i neuporedivo ukusnija.

Naime, umesto brašna, treba da koristite gustin.

Gustin ili kukuruzni skrob napraviće zaštitni omotač oko ribe, ona će biti hrskava i neće biti upiti ni kapi ulja.

Recept za hrskavu ribu bez brašna i ulja

Sastojci:

1 kg ribe po vašem izboru

200 gr gustina

3 kašičice soli

1 kašičica bibera

1 kašičica belog luka u prahu

drugi začini po vašem izboru

ulje za prženje

Priprema:

Ribu isecite na komade, posolite uobičajeno i ostavite u frižideru. Ovo je najbolje da uradite dan ranije, ali može i nekoliko sati pre prženja.

Gustin stavite u činiju, dodajte jednu kašičicu soli, a onda i biber, beli luk i ostale začine po vašem izboru. Sve dobro sjedinite.

Ulje sipajte u dublju posudu, veću količinu kako bi riba „plivala“ u istom, pa dobro zagrejte.

Ribu izvadite iz frižidera, pa svako parče dobro uvaljajte u smesu za pohovanje od gustina i spuštajte u vruće ulje. Ukoliko je potrebno okrenite ribu nekoliko puta, kako bi se ravnomerno ispržila sa svih strana

Prženu ribu poslužite uz krompir ili neku drugu salatu koja se ukusom slaže uz ovaj specijalitet.

Hrskava riba bez brašna i ulja nije samo trik kuvara, već dokaz da jednostavne promene u pripremi mogu doneti savršen rezultat. Umesto da se oslanjate na klasične metode koje ribu čine teškom i masnom, ovaj postupak otkriva kako da dobijete lagano, ukusno i zdravije jelo. Rezultat je tanjir pun savršeno pohovanih zalogaja – hrskavih spolja, sočnih iznutra, bez viška masnoće.

