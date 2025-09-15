Kuvate krompir pogrešno ceo život – dodajte ovo u vodu i biće kao iz restorana

Krompir kao iz restorana? Dodaj samo jednu stvar u vodu i promeni igru kuvanja zauvek.

Ako ste ikada kuvali krompir i dobili nešto između gnjecavog i nedovoljno mekanog – niste sami. Većina nas pravi istu grešku, a rešenje je jednostavno i genijalno: dodajte prstohvat sode bikarbone u vodu dok se krompir kuva.

Zašto baš soda bikarbona?

Soda menja pH vrednost vode, čineći je alkalnijom. To pomaže da se spoljašnja površina krompira brže razgradi, stvarajući savršenu teksturu – spolja blago raspadnutu, a iznutra kremastu. Idealno za pire, pečeni krompir ili čak domaće krokete.

Kako se koristi?

U ključalu vodu dodajte kašičicu sode bikarbone i so, pa ubacite oljušten krompir. Kuvajte dok ne omekša, ali pazite – vreme kuvanja može biti kraće nego inače. Ovaj trik posebno dobro funkcioniše sa starim krompirom koji je inače tvrdoglav za kuvanje.

Dodatni saveti za savršen krompir

– Ne prekuvavajte – soda ubrzava proces.

– Za pire, dodajte maslac i mleko tek kad krompir bude vreo.

– Ako pečete, posle kuvanja ga kratko ocedite i protresite u šerpi – dobićete hrskavu koricu.

Jedna kašičica menja sve. Ako ste mislili da je krompir dosadan – vreme je da ga upoznate iznova.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com