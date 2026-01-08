Kuvate kupus? Dodajte samo jedan sastojak i nema nikakvog mirisa po kući

Dosadilo vam je da vam cela kuća smrdi? Ako kuvate kupus, rešenje je pred vama! Dodajte jedan sastojak i miris će potpuno nestati.

Ako kuvate kupus, rešenje je uvek tu – pomoću samo jednog sastojka rešavate problem neprijatnog mirisa zauvek!

Kupus je jedno od najpristupačnijih i najraznovrsnijih povrća – od njega možete praviti čorbe, glavna jela, salate, pite i još mnogo toga. Ipak, mnoge domaćice ga izbegavaju zbog specifičnog mirisa koji se javlja tokom kuvanja. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji pomažu da uživate u jelu, a da kuća ne miriše na kuvani kupus.

Mala tajna za čist miris

Sirće je jednostavan i efikasan način da smanjite karakterističan miris kupusa. Važno je da ga koristite u maloj količini, kako ne biste promenili ukus jela.

Kako koristiti:

Dodajte malo belog sirćeta tokom dinstanja kupusa.

Za ublažavanje kiselosti, u posudu možete dodati i prstohvat šećera.

Ovaj trik omogućava da kupus ostane ukusan, a miris prijatan.

Stara domaća metoda

Ako želite da još efikasnije uklonite miris, probajte kombinaciju soli i sode bikarbone.

Priprema:

U hladnu vodu dodajte kašiku soli i prstohvat sode bikarbone.

Stavite seckani kupus u ovu vodu i kuvajte nepoklopljeno 15-20 minuta.

Ocedite kupus i nastavite sa daljim kuvanjem, dinstanjem ili pečenjem.

Ova metoda pomaže da se miris značajno smanji, a kupus zadrži svoj prirodan ukus.

Prirodan mirisni štit

Još jedan jednostavan trik je dodavanje nekoliko listova lovorovog lista u vodu prilikom kuvanja.

Dodatni saveti:

Kašika belog vinskog sirćeta i nekoliko kapi limunovog soka dodatno neutralizuju miris.

Peršun, mirođija i kim mogu smanjiti izražen miris i učiniti jelo aromatičnijim.

Zahvaljujući ovim jednostavnim trikovima, konačno možete uživati u kupusu bez straha da će neprijatan miris dominirati vašim domom. Bilo da se odlučite za malo sirćeta, sodu bikarbonu, ili mirisni lovorov list, rešenje je uvek u vašoj kuhinji.

Nema više razloga da izbegavate ovo zdravo i ukusno povrće!

