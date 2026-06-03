Ovo povrće nikako ne treba da držite u frižideru: Svi pravimo istu grešku i kvarimo mu ukus

Kvarimo ukus paradajza, krompira i luka istom navikom. Izvadite ih iz frižidera večeras i osetite razliku već sutra dok ručate!

Paradajz iz frižidera ima bljutav ukus, a niko ne priča o tome. Tri vrste povrća koje gotovo svaka domaćica u Srbiji drži na donjoj polici, a ne bi trebalo, su paradajz, krompir i crni luk. Upravo time kvarimo ukus i sarmi, i šopskoj salati, i običnom prženom krompiru.

Zašto baš ovo povrće gubi ukus u frižideru

Hladnoća ispod 12 stepeni zaustavlja prirodne procese u povrću koje je raslo na suncu. Paradajz prestaje da proizvodi mirisne aromatične spojeve čim ga ubacite u frižider, a celularne membrane mu pucaju od kondenzacije.

Rezultat je ona poznata brašnjava, vodenasta sredina koju zalivate sa duplo više ulja i sirćeta, a salata i dalje nema ukus.

Paradajz: Hladnoća mu je najveći neprijatelj

Ostavite ga na kuhinjskom pultu, peteljkom nadole, dalje od direktnog sunca. Zreo paradajz tako izdrži tri do četiri dana i miriše na baštu, a ne na plastičnu posudu. Ako ste kupili tvrde, neukusne primerke u prodavnici, držite ih pored jedne banane. Etilen koji banana ispušta dozreva paradajz prirodno, bez frižidera.

Pravilo važi i za čeri paradajz, koji svi gurnemo u plastičnu kutiju i zaboravimo. Probajte sledeći put: ista tegla, isti začini, ali paradajz koji je prenoćio na pultu. Razlika u salati je drastična.

Krompir u frižideru postaje sladak, i to vam ne treba

Skrob u krompiru se na temperaturi ispod 7 stepeni pretvara u šećere. Zato vam pomfrit iz takvog krompira pocrni za pola minuta u vrelom ulju, a kuvani krompir za prebranac dobija čudan, sladunjav prizvuk koji ne ide ni uz papriku ni uz beli luk.

Najgora kombinacija. Krompir u providnoj kesi, pored prozora, na svetlu. Tako pozeleni i razvija solanin, koji je gorak i otrovan u većim količinama. Idealno mesto je mračna ostava ili kartonska kutija ispod sudopere, na sobnoj temperaturi, daleko od luka.

Crni luk traži vazduh, a ne vlagu

U frižideru se luk razmekša, pusti vodu i počne da zaudara na sve ostalo. Sledeća glavica koju ogulite imaće gumenu spoljnu ljusku i neće hvatati boju u tiganju kako treba. A bez dobro proprženog luka, nema ni dobrog gulaša ni domaćeg pasulja.

Držite ga u korpi od pruća, u najsicovoj mreži ili u starim najlonkama sa čvorom između glavica. Bitno je da diše. I obavezno daleko od krompira, jer jedno drugo teraju da brže proklijaju.

A šta sa već isečenim povrćem

Kad jednom zasečete paradajz ili luk, pravila se menjaju. Tada frižider postaje neophodan, u zatvorenoj staklenoj posudi, najduže 48 sati. Iseckani krompir potopite u hladnu vodu na pultu i upotrebite isti dan.

Greška broj jedan u srpskim kuhinjama

Najveći problem nije ni sezona ni kvalitet pijace. Problem je navika da se sve sa kese odmah ubaci u frižider, „da ne propadne“. A upravo tako kvarimo ukus i bacamo novac. Probajte sedam dana bez ovog automatizma i javite se.

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