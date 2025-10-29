Lagan i savršen kolač od napolitanki: Brzinski, nema miksera i pečenja a polizaćete prste (video)

Lagan, savršen kolač od napolitanki – brzinski, nema miksera i pečenja a polizaćete prste.

Za ovaj kolač vam neće trebati klasična kora, već napolitanke koje su namočene u mleko. Fil je izuzetno lagan i kremast.

Umesto klasičnog biskvita, okrećemo se desertima s korom od keksa, piškota i napolitanki. Kada se ove namirnice natope mlekom, postaju savršeno lagana i sočna osnova za fil.

Danas vam donosimo jedan domaći slatkiš koji se pravi izuzetno brzo i jednostavno. Nećete čak ni morati da koristite mikser.

Samo pažljivo pratite uputstva korak po korak kroz recept i uskoro ćete na stolu imati kolač izuzetnog ukusa i zanimljive teksture.

Sastojci:

– 100 ml mleka

– 600 g napolitanki po ukusu

– 2 jajeta

– 100 g šećera

– 1 limun

– 50 g gustina

– 500 ml mleka

– 80 g bele čokolade

Priprema:

Isecite napolitanke na željenu dužinu, pa ih nakratko umačite u mleko i ređajte uz unutrašnje zidove kalupa za tortu, koji ste prethodno obložili pek-papirom. Ređajte u koncentrične, sve manje krugove dok ne pokrijete dno.

Odvojte žumanca od belanaca, pa žumanca ubacite u šerpicu, dodajte šećer i limunov sok, pa mešajte na vatri. U međuvremenu dodajte gustin i mešajte dok se ne razmuti. Nalijte mleko, pa kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne.

Izlomite belu čokoladu, pa je dodajte ovoj smesi i mešajte dok se ne otopi. Prelijte ovim filom poređane napolitanke i poravnajte špatulom. Prekrijte prozirnom folijom i stavite u frižider da se stegne.

Po želji možete ukrasiti kokosovim brašnom i listićima limuna.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

